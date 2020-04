Cuando parecía que todas las partes estaban de acuerdo, que los jugadores de mejor ranking crearían un pequeño fondo para ayudar a los jugadores de abajo, cuando la comunión dentro del circuito ATP prácticamente era perfecta, una voz autorizada e involucrada ha saltado de la cuna para desmarcarse. Dominic Thiem, actual número 3 del mundo, ha salido del paso en una entrevista en Kronen Zeitung donde se posiciona claramente en el bando contrario. El austriaco ni entiende, ni ve motivos para que los mejores jugadores del circuito tiendan su cuenta bancaria a los más desfavorecidos del tour debido al gran agujero que está ocasionando el parón por coronavirus.

“Ninguno de los jugadores de bajo ranking están ahora mismo luchando por sus vidas. He visto muchísimos casos de jugadores del ITF Tour que no se comprometen al 100% con este deporte, muchos de ellos se comportan de una manera poco profesional. No entiendo por qué tendríamos ahora que darles nuestro dinero”, asegura el vigente subcampeón del Open de Australia, hablando alto y claro sobre una postura que hasta ahora no habíamos escuchado a ninguno de los otros tenistas del top10.

Lo cierto es que las palabras de Thiem tienen algo de razón. Más allá del carácter altruista que tenga cada uno en su día a día, quizá no sea lo justo que todos los tenistas del top150 para abajo reciban la misma ayuda. Muchos pensarán que todos merecen el mismo trato, ya que si están en un ranking similar es porque todos se esfuerzan con el mismo grado de intensidad. Sin embargo, Thiem hace hincapié en el siguiente escalón, apuntando a tenistas con potencial para estar tranquilamente en el top60 y que, por los motivos que sean, conviven en una etapa anterior del ranking. Lo que es evidente es el rechazo del austriaco ante la propuesta que Novak Djokovic presentaba hace unos días.

“Prefiero dar esas cantidades de dinero a personas o instituciones que realmente lo necesiten. No existe ninguna profesión u oficio en este mundo que te garantice éxito o grandes ingresos en los primeros años de tu carrera. Ninguno de los jugadores que estamos en la parte alta del ranking hemos dado por hecho eso, sino que lo hemos peleado y lo hemos trabajado a nuestra manera para alcanzar la cima”, amplía el pupilo de Nicolás Massú.