Luego de la confirmación del castigo que le impedirá jugar por dos temporadas en cualquier competencia de la UEFA, el City se prepara para lo peor: la decisión que tome la FA, la federación inglesa de fútbol.

La sanción para Europa puede derivar en su consecuencia en la Premier League.

The Independent, por ejemplo, habla de pérdida de puntos en la Premier League como medida más probable. En este caso, poco afectaría al equipo de Guardiola, segundo en la tabla, pero sin opciones de alcanzar al Liverpool por el título. Al no poder jugar en Europa poco le importaría perder posiciones en la tabla, siempre, claro está, que la pérdida de puntos no fuese tan cuantiosa como para perder la categoría (actualmente se encuentra a 27 puntos del West Ham con un partido menos).

El mismo medio no ve probable, aunque no es descartable, según fuentes propias a la liga inglesa, que se produjese un descenso administrativo, ya que recientemente han cambiado las reglas para este tipo de evasión del reglamento financiero.

La BBC, por su parte, hace hincapié que las reglas de la UEFA y de la FA en el control económico no son las mismas, aunque sí similares, por lo que sí podría haber una pérdida de puntos.