La máquina blanca no se detiene: Militão y Mbappé aseguran la cima de La Liga

El Real Madrid pisó fuerte en el estadio Santiago Bernabéu y se impuso por 2-0 sobre el Espanyol de Barcelona, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha de LaLiga de España, disputado el 20/09/2025. El triunfo le permite al conjunto conocido como "los merengues" sostener un puntaje ideal en la competición, ya que lidera la tabla de posiciones con 12 puntos en cuatro partidos jugados, todos ellos ganados.

La victoria se materializó gracias a dos golazos. El marcador se abrió en el primer tiempo (a los 21 minutos) con el tanto de Éder Gabriel Militão, que puso el 1-0. Apenas iniciado el complemento, a los 46 minutos (1' 2T), Kylian Mbappé sentenció el resultado final con un gol que estableció el 2-0 definitivo a favor de los locales.

El buen desempeño del volante argentino

Una de las notas destacadas del partido fue la nueva titularidad del volante argentino Franco Mastantuono. El jugador formó parte del once inicial del Real Madrid, cuyo entrenador es Xabi Alonso, y completó un buen encuentro.

Mastantuono fue uno de los protagonistas en las jugadas de balón parado, siendo el encargado de ejecutar dos córners para el Real Madrid, uno a los 36' del primer tiempo y otro a los 26' del complemento.

El joven mediocampista fue amonestado con tarjeta amarilla a los 29 minutos del segundo tiempo y posteriormente salió reemplazado a los 77 minutos (31' 2T), cediendo su lugar a Brahim Díaz.

El Real Madrid formó con Thibaut Courtois; Dani Carvajal (quien fue el capitán); Raúl Asencio; Éder Militão; Álvaro Carreras; Franco Mastantuono; Federico Valverde; Aurélien Tchouaméni; Vinícius Júnior; Gonzalo García y Kylian Mbappé. Por su parte, el Espanyol, dirigido por Manolo González y con Javi Puado como capitán, llegaba al encuentro como tercer clasificado de LaLiga con 10 puntos en su haber. El árbitro del encuentro fue Juan Martínez Munuera.