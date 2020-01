El mediocampista de Estudiantes, Javier Mascherano, se mostró satisfecho por su rendimiento en el día de su regreso al fútbol argentino tras el empate ante San lorenzo (1-1) en el Nuevo Gasómetro. Incluso fue clave para el gol de Mateo Retegui, a quien le dio un pase gol en medio de un descuido de la defensa rival.

"Me sentí bien, obviamente no era un debut fácil para nosotros. Jugamos contra un gran equipo, que está luchando en los puestos de arriba en su cancha y con su gente. Estuvimos bien parados, prácticamente no nos generaron nada y nos repusimos de un gol que vino cuando ellos no tenían el control", declaro Mascherano luego de ser nombrado como la figura del partido.