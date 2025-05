El estrepitoso fracaso en la Copa Libertadores, donde quedó eliminado en la segunda fase, la caída ante River que obligó a despedir al entrenador Fernando Gago y la derrota ante Independiente en La Bombonera, cargada de silbidos para el equipo, provocó en el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, un dilema que aún no pudo resolver: ¿quién se atreverá a dirigir a este plantel en el Mundial de Clubes?

Por lo pronto, el técnico interino Mariano Herrón continuará hasta que el Consejo de Fútbol, es decir Juan Román Riquelme, tome una decisión. "No hablé nada. Vamos a ver qué piensan en estos momentos", dijo anoche en la conferencia de prensa que brindó tras la derrota ante Independiente mientras se escuchaban los silbidos y el canto de "que se vayan todos" del grueso de la hinchada que se demoraba en abandonar el coliseo boquense.

Herrón reveló que le dio dos días de descanso al plantel, que retomará las prácticas el miércoles próximo en el complejo de Ezeiza, el predio donde buscó refugio Riquelme y en el que elabora la estrategia para definir el técnico que dirigirá a Boca en el Mundial de Clubes.

El problema es aún mayor: se supo anoche que el club aún no depositó la totalidad de la deuda que mantiene con el despedido Fernando Gago, sobre todo parte del dinero que el ex técnico depositó en México para romper su acuerdo contractual con Chivas de Guadalajara.

Esta situación no permite aún formalizar la llegada de un nuevo entrenador, ya que la entidad no puede registrar un nuevo contrato si es que no concluye su deuda con Gago. Lo que se cree es que se solucionará en el transcurso de los próximos días para finalmente anunciar al nuevo técnico.

Uno de los apuntados era Gabriel Milito, pero nadie de la dirigencia de Boca se comunicó oficialmente con él.

Otros de los que están en la lista son: Gerardo "Tata" Martino, Cristian “Kily” González y Antonio Mohamed, actualmente en el Toluca mexicano.

También surgió en los pasillos de La Bombonera el nombre del "Gringo" Gabriel Heinze, cuyo último club fue Newell´s. Hace algunos meses que reside en España y viene a la Argentina para administrar sus fincas en Mendoza.

El próximo compromiso oficial de Boca será en el Mundial de Clubes que se jugará en los Estados Unidos, entre el 14 de junio y el 13 de julio.

Boca integrará la zona con Benfica (Portugal), Bayern Múnich (Alemania) y Auckland City (Nueva Zelanda), y jugará su primer partido el lunes 16 de junio a las 19, frente al Benfica, en el Hard Rock Stadium de Miami.