El City busca renovarse luego de una temporada que sólo tiene a la Champions League en el radar. Pep Guardiola alertó en una conferencia de prensa que los hinchas deberán acostumbrarse a los cambios en el plantel. La declaración del entrenador español generó una ola de rumores respecto de laa figuras que podrían dejar la institución.

"Tenemos que reconstruir. Sucede en clubes de todo el mundo. Tenemos que aceptarlo y tomar las decisiones correctas para tratar de mantener el nivel que tenemos. Tenemos jugadores excepcionales, pero después de que termine la temporada, reflexionaremos“ agregó Pep.

En este marco, el técnico recordó que hay futbolistas cuyos vínculos están por expirar por lo que su final podría estar cerca: “Fernandinho y Sergio (Agüero) tienen un año más de contrato. No sé sí lo extenderán o no. Algunos jugadores deben ser reemplazados, pero no es un desastre o algo grande, es solo parte del fútbol”.

El delantero de la Selección Argentina está recuperándose de una operación en una de sus rodillas. Vale recordar que el futbolista surgido de la cantera de Independiente llegó al City para la temporada 2011/12 y se ha convertido en un ídolo, obteniendo 15 títulos y transformándose el máximo artillero de la historia del club con 254 goles.

Sin embargo el Kun tiene ya 32 años y debe competir con delanteros como Gabriel Jesús o Sterling que apenas llegan a los 25 años.