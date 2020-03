Se trata de Carlos Hernández, reportero de deportes de Azteca Deportes.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mexicano informó: “Amigos twitteros, desafortunadamente tengo #COVID19”.

Hernández contó que ya había sospechado de su condición hace un par de días. “Había tenido una señal hace un par de días y parecía que no era nada, me sentí peor y decidí hacerme la prueba”, explicó.

Señaló que ya está en tratamiento para regresar a su trabajo. “Hay que seguir un tratamiento muy específico, el cual estoy siguiendo con mucho ánimo y con total responsabilidad para estar de vuelta pronto haciendo lo que más me gusta que es hablar de deportes”, indicó.

El reportero de la televisora lleva 3 años cubriendo la fuente de Europa para Azteca Deportes, con base en Madrid, España.

Participó en la cobertura de la Copa del Mundo de Rusia 2018, así como ha estado en los eventos más importantes de la UEFA y tiene amplia experiencia en los medios de comunicación desde hace ya casi 10 años.

Hernández no es el primer caso confirmado de coronavirus que ha afectado a las dos grandes televisoras de México.

