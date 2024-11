¿Quién es Enzo Barrenechea, el cordobés sorpresa de la lista de la Selección argentina?

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, presentó la lista de convocados para los partidos ante Paraguay y Perú en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas para la próxima Copa del Mundo con la presencia sorpresiva del mediocampista del Valencia de España, Enzo Barrenechea.

Nacido en la ciudad cordobesa de Villa María un 11 de mayo de 2001, el mediocampista ofensivo dio sus primeros pasos en el fútbol en las categorías inferiores de Newell´s Old Boys de Rosario donde estuvo hasta tercera división. En agosto de 2019, Barrenechea obtuvo el pasaporte europeo y fue vendido al Sion de Suiza por 3.3 millones de euros.

En el equipo suizo llamó rápidamente la atención de varios equipos grandes de Europa y fue la Juventus de Italia que adquirió sus servicios por alrededor de 5 millones de euros en enero de 2020. El cordobés se sumó a las filas del equipo sub 19 de los turineses y, en tres años, escaló dos categorías hasta ganarse un lugar en el plantel profesional de la ´Vecchia Signora´ en 2022.

Fue el 2 de noviembre de ese año cuando Barrenechea debutó con la camiseta blanquinegra en fase de grupos de la UEFA Champions League ante, nada más y nada menos, que el Paris Saint Germain francés del astro argentino Lionel Messi.

"Cuando me tocó entrar no paraba de mirarlo, es la realidad. Después ganaron ellos pero quedaron segundos (en el grupo) y se fue un poco caliente y entró al vestuario y pensé que no lo iba a poder saludar. Hablé con Di María, le pregunté si me podía hacerlo conocer y por suerte le pude darse ese abrazo. Ellos pasaron primero con Lean (Paredes) y después yo, que había cambiado camiseta, ya estaban todos los sudamericanos" relató el mediocampista sobre su debut y el sabor especial de conocer a Messi.

Para la temporada 2023/24, la Juventus decidió cederlo al Frosinone donde jugó 39 partidos y marcó un solo gol. A la vuelta a Turín en julio pasado, el conjunto juventino tomó la determinación de vender al futbolista al Aston Villa de Inglaterra por 8 millones de dólares.

Este rodaje que empezó a ganar el mediocampista en el equipo andaluz hizo que el seleccionador argentino Scaloni, quien lo preseleccionó para el torneo de L´Acudia sub 20 en 2018, tome la decisión de sorprender en la lista de convocados para la próxima doble fecha FIFA de Eliminatorias Sudamericanas y citarlo por primera vez a la selección mayor.