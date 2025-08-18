¿Quién es José Manuel López, la sorpresa de Scaloni en la selección?

La nómina preliminar de Lionel Scaloni para los últimos compromisos de la Selección argentina en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 tuvo como principal sorpresa el nombre de José Manuel López. El atacante de 24 años, actualmente en Palmeiras, recibió su primera citación y se perfila como una alternativa ofensiva para los encuentros ante Venezuela y Ecuador.

López atraviesa una etapa destacada en el fútbol brasileño. En la temporada actual suma 15 goles en 42 presentaciones y se consolidó como pieza importante en el conjunto paulista, que ocupa los primeros lugares del Brasileirao y continúa en carrera en la Copa Libertadores.

Su trayectoria comenzó en Lanús, donde debutó en Primera División en 2021. Antes, había tenido un paso formativo por Independiente y luego por Colegiales de Tres Arroyos, en la liga regional. En 2022 se concretó su transferencia al Palmeiras, equipo con el que conquistó dos campeonatos locales y la Supercopa de Brasil.

Apodado “Flaco”, el correntino tendrá la oportunidad de competir por un lugar en la lista definitiva que confirmará Scaloni para los cruces de septiembre. La Albiceleste, ya clasificada al Mundial de 2026, recibirá a Venezuela en el estadio Monumental y cerrará su participación visitando a Ecuador en Guayaquil.