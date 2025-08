Un primer tiempo de ensueño para la Academia

Racing Club se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras golear 3-0 a Deportivo Riestra en la cancha de Lanús. La Academia finalizó el primer tiempo con ese mismo resultado, una ventaja "impensada" incluso para su director técnico, Gustavo Costas. A pesar de llegar al encuentro con "varias ausencias de peso", incluyendo la suspensión de Adrián Maravilla Martínez y las lesiones de Gabriel Arias, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Luciano Vietto y Gastón Martirena, además de Santiago Sosa que no fue titular a último momento, Racing impuso una clara superioridad.

Los goles llegaron de la mano de:

Duvan Vergara, quien anotó de penal a los 8 minutos, colocando el balón junto al palo izquierdo del arquero Arce, luego de una infracción de Miño. Vergara fue el reemplazante de Maximiliano Salas.

Un gol en contra de Mariano Barbieri a los 25 minutos. El defensor de Riestra intentó despejar un centro de Gabriel Rojas y terminó impulsando la pelota hacia su propio arco. En esta jugada ofensiva también participó Conechny.

Un "golazo" de volea de zurda de Facundo Mura. Mura, reemplazante del lesionado Gastón Martirena, sorprendió a Arce al enviar la pelota al ángulo superior izquierdo con su perfil menos hábil, culminando una gran acción colectiva.

El encuentro también tuvo momentos de tensión, como la expulsión de Goitia de Riestra a los 19 minutos, por una "fuerte infracción" a Gabriel Rojas. El juez Nazareno Arasa tuvo "correcta resolución" en el penal y "gran acierto" en la roja directa.

Racing tuvo más oportunidades de ampliar la ventaja antes del descanso, incluyendo dos remates de Tomás Conechny que se fueron desviados, una gran atajada de Arce ante otro intento de Mura, y un cabezazo de Elías Torres que dio en el travesaño. Torres, centrodelantero proveniente de Aldosivi, fue uno de los refuerzos para este campeonato.

La controversia de Riestra antes del partido

El partido estuvo precedido por una notable controversia generada por las declaraciones de Milton Celiz, capitán de Deportivo Riestra, en ESPN. Celiz había afirmado públicamente que "Riestra no le da importancia a la Copa Argentina" y que el equipo estaba "pensando en el descenso, en la tabla de abajo, no en la de arriba", e incluso que no habían "trabajado para el partido contra Racing". La postura de Celiz fue tan "rara" que el club del Bajo Flores debió "emitir un comunicado desmintiendo esa postura".

El comunicado oficial de Deportivo Riestra explicó que la Copa Argentina es "un torneo de un prestigio insoslayable" y "una de las prioridades". Aclararon que las declaraciones de Celiz se debieron a una "mala interpretación" de la "línea deportiva que manejó nuestro entrenador, Gustavo Benítez", en un intento por "restarle presión al plantel" de cara al partido contra Racing Club, "el último campeón de la Copa Sudamericana". El cuerpo técnico de Benítez consideró "vital restar la presión de la doble competencia" para evitar el "estrés físico y mental" que repercute en el rendimiento de un plantel conformado "principalmente por jugadores del ascenso". Riestra finalizó el comunicado remarcando que la Copa Argentina es "uno de los más respetados y el más federal del país" y que la afrontarían "con el profesionalismo y la disciplina de siempre".

El Camino de Racing en la Copa

Racing, manteniéndose "al margen de las polémicas", jugó el partido con su "actitud ofensiva y contundencia" habitual. En el segundo tiempo, el equipo "administró energías" pensando en sus próximos compromisos por el Torneo Clausura y la Copa Libertadores. La Academia ya "había hecho el gasto" en la primera mitad.

Con esta victoria, Racing avanza a los cuartos de final, donde se enfrentará al vencedor del cruce entre Unión y River. Cabe destacar que River ya eliminó a San Martín de Tucumán venciéndolo también por 3-0. La superioridad de Racing en este encuentro fue tal que no es común ver partidos así en el fútbol argentino, "peleado, intenso", incluso cuando juega uno de los "denominados grandes".

Racing Club y Deportivo Riestra se medirán en un crucial encuentro por los octavos de final de la Copa Argentina. El partido se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, donde Racing Club jugará como local. El ganador de este duelo avanzará a los cuartos de final y se enfrentará al vencedor de la llave entre Unión y River Plate.

Cómo llegan los equipos al duelo de Copa Argentina

Ambos equipos llegan con trayectorias definidas en la competición y en sus respectivos torneos de liga:

Racing Club: En la Copa Argentina, La Academia eliminó a Santamarina de Tandil en la primera fase y posteriormente a San Martín (SJ) con un resultado de 3-1 en los 16avos de final de la Copa Argentina 2025. En la liga, el equipo de Gustavo Costas viene de una derrota por 1-0 ante Estudiantes en el Cilindro por la tercera fecha del Clausura, y busca mejorar su funcionamiento y resultados en este inicio de semestre. Racing tendrá bajas importantes para este encuentro: Adrián Martínez (expulsado), Gabriel Arias (lesión), Bruno Zuculini (lesión) y Gastón Martirena (desgarro). Agustín Almendra, tras un pase frustrado a Vélez, parecería seguir en el club.

Deportivo Riestra: El Malevo accedió a esta instancia tras dejar en el camino a San Telmo por penales en los 32avos de final y a Deportivo Armenio también por penales (2-2, 4-3 en penales) en los 16avos de final de la Copa Argentina 2025. En el Clausura, el equipo debutó con una victoria frente a Lanús, cayó ante San Martín (SJ) y viene de un triunfo ante Atlético Tucumán en su estadio, donde se ha mostrado muy fuerte y no ha perdido en lo que va del año.

Probables Formaciones

Estas son las formaciones que se perfilan para el encuentro, bajo la dirección de sus respectivos directores técnicos:

Racing Club (DT: Gustavo Costas): Facundo Cambeses; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni, Richard Sánchez o Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Elías Torres, Adrián Balboa y Duván Vergara.

Deportivo Riestra (DT: Gustavo Benítez): Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Rodrigo Gallo; Braian Guille, Jonatan Goitia, Milton Celiz, Antony Alonso; Jonathan Herrera.

