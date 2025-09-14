¡Remontada épica! Argentina debutó con un triunfo dramático en el Mundial de vóley

La selección argentina de voleibol tuvo un debut espectacular y lleno de tensión en el Mundial que se disputa en Filipinas, logrando una remontada épica ante Finlandia. El equipo dirigido por Marcelo Méndez se impuso por 3-2 (19-25, 18-25, 25-22, 25-22 y 15-11) en un choque por el Grupo C que se extendió por más de dos horas y se definió agónicamente en el tie-break.

Un inicio sorpresivo y adverso.

El partido comenzó con una disposición táctica inesperada por parte de Méndez, quien optó por Matías Sánchez como armador titular, dejando a Luciano De Cecco en el banco de suplentes.

La formación inicial incluyó a Pablo Kukartsev de opuesto, los centrales Agustín Loser (capitán) y Joaquín Gallego, los puntas Luciano Palonsky y Luciano Vicentín, y Santiago Danani como líbero.

A pesar de la recuperación de la selección de la mano de Pablo Kukartsev, quien sería el máximo anotador con 20 puntos, y Joaquín Gallego, el primer set fue para Finlandia (25-19). Los finlandeses supieron capitalizar los errores en el saque argentino y mostraron una sólida defensa de bloqueo. El segundo parcial siguió la misma tónica, con Finlandia mostrando un alto nivel y sacando una ventaja de 14-9 gracias a su potente saque. Aunque Luciano Palonsky destacó, los errores colectivos en la recepción y la eficacia rival llevaron a que Finlandia se llevara el set por 25-18.

La gesta de la remontada. La reacción argentina llegó en el tercer set, donde el equipo mostró su mejor versión. Con un saque efectivo y contribuciones clave de Palonsky y Kukartsev, Argentina tomó una ventaja de 13-9 y finalmente cerró el parcial por 25-22, con Palonsky siendo decisivo en ataque.

El cuarto set fue un verdadero punto de inflexión. Finlandia volvió a tomar la delantera (8-2) con una excelente defensa, pero la selección argentina exhibió su espíritu de lucha. De la mano de Kukartsev, se acercaron en el marcador (10-12) y, gracias a un trabajo defensivo colectivo impresionante, lograron revertir el resultado a 18-17. Kukartsev fue determinante para que Argentina se impusiera por 25-22, forzando así el tie-break.

Definición en el tie-break. El cierre del juego fue de gran intensidad y nerviosismo. Sin embargo, el conjunto nacional demostró mayor solidez en líneas generales, no permitiendo que Finlandia tomara distancia. Un buen desempeño desde el bloqueo y la falta de claridad en el ataque rival permitieron que Argentina sellara la victoria en el set definitivo por 15-11, desatando la celebración.

Contexto y próximos desafíos. Esta victoria en el Mundial de Filipinas no solo marca un gran inicio, sino que también consolida el buen momento de la selección argentina, que arribó al torneo tras haber conquistado el Memorial Wagner en Polonia, donde superó a potencias como el anfitrión, Serbia, y Brasil.

Este Mundial presenta un formato modificado, ya que a partir de ahora se disputará cada dos años con la participación de 32 selecciones, distribuidas en ocho grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona avanzarán directamente a los octavos de final.

Con la moral alta, la selección argentina buscará mantener su desarrollo colectivo. Sus próximos desafíos en el Grupo C serán este lunes contra Corea del Sur (23:30, hora de Argentina), y el cierre de la fase inicial el próximo sábado, a las 7:00, frente a Francia.

Fotos y videos: X, Voley Plus Y DSport

FAV