Revuelo, opiniones, polémica, emociones, decepciones. Se vio, escuchó y leyó de todo cuando Lionel Messi anunció, mediante un video que, tras dejar el Paris Saint-Germain (PSG), su nuevo club de acogida era el Inter Miami CF, cuando muchos hinchas, seguidores, fanáticos apostaban a que el lugar de 10 de la Selección Argentina era el Barcelona.

En diálogo con Nada del Otro Mundo, por la FM 102.3, el exarquero y periodista deportivo, Norberto “Ruso” Verea dijo la decisión de Messi "es difícil explicárselo a alguien que nunca estuvo en Miami porque las versiones que tenemos acá son equivocadas, contradictorias. Miami ha crecido muchísimo en los últimos 20 años".

"Lo primero que sentí - comentó- es que (Messi) buscó relax. Casi un hecho vacacional al final de su carrera, algo que ninguno de nosotros podríamos hacer".

Él es muy competitivo, lo ha demostrado siempre. Tiene esa cosa sanguínea tremenda y a la vez ganadora.

Al enterarse de este pase, Verea contó que recordó cuando Messi levantó la Copa y, mirando al palco, decía “ya está, ya está”. “Con sus hijos saltando como locos y su mujer mirándolo como diciendo ‘al fin se te dio’. Esa escena es inolvidable y a la vez conmovedora”, expresó.

Vera consideró que “hay una búsqueda, una especie de pacificación de su entorno y competitiva. Va a una liga que tiene un nivel más bajo. Y después está el hilván del negocio: se va a un mundo donde el mango sigue apareciendo. La ropa es la misma que lo a sponsoreado toda su carrera".

“A Messi, aun siendo Campeón del Mundo, todavía le cuestionamos cosas. Con el Diego era diferente, nada era cuestionable”.

En ese contexto señaló que si el “Dibu” no atajaba la pelota a Kolo Muani, de Francia, “porque ahí Dios iluminó nuestra posibilidad de satisfacción” se estaría cuestionado todavía el desempeño de Messi. “Tiene 35 años, ¿cuánto más queremos de Messi? ¿Que vaya al City? No son tontos los futbolistas, menos los de ese nivel, menos los genios como Messi. Sabe que ya no está para eso”.

Y volvió a recalcar que, en el final de su carrera, “un tipo como Messi puede decidir relajarse de una exigencia, pero no a la que jugó, a la que se sometió y a la que derrotó, porque es campeón de todo, nos guste o no nos guste en campeón de todo”.