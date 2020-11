La ola de protestas masivas que sacude a Perú desde hace varios días, ha generado un manto de incertidumbre respecto a la certeza del partido que deben disputar el próximo martes a las 21 30, el seleccionado local ante Argentina, por la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar.

La última jornada dejó tres muertos y 113 heridos después de los reclamos en rechazo al gobierno de Manuel Merino, jefe del Congreso que asumió como presidente el martes tras la destitución de Martín Vizcarra.

Luego de que se hicieran públicas las dos primeras muertes, comenzaron a sucederse las renuncias de los ministros durante el fin de semana. Según informó la prensa peruana, el sábado habían dimitido los ministros de Agricultura, Desarrollo e Inclusión Social, Educación, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Turismo y Relaciones Exteriores, Salud y Cultura.

Poco después se sumaron a la renuncia los ministros de Defensa, de Economía y Finanzas, del Interior y de Justicia.Y este domingo, la situación culminó con la del propio presidente interino Manuel Merino.

La Conmebol no cree que por el momento esté en peligro la disputa del partido y ha transmitido tranquilidad. Sin embargo, sigue en contacto continuo con la Federación de Perú para tener todos los datos. Si se juega el encuentro, no desea que haya riesgo para nadie. La renuncia confirmada de Merino haría que no haya complicaciones para que se dispute el duelo con normalidad. Sin embargo es impredecible conocer que decidirá el Congreso, y sobre todo, cual será la conducta del pueblo con la elección de otro Presidente interino.

La delegación Argentina sigue con preocupación los acontecimientos por la seguridad de sus integrantes. Tiene previsto viajar el lunes hacia Lima, si se confirma la realización del partido internacional.

Hasta algunos jugadores de la selección peruana de fútbol, concentrados para enfrentar a la Argentina, publicaron en las redes sociales llamados a Merino para que dé un paso al costado. "Basta", escribió el mediocampista Renato Tapia.