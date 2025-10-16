¿Se queda en Alpine? El guiño que anticipa la continuidad de Colapinto en 2026

Franco Colapinto encara el Gran Premio de Estados Unidos con un auto distinto. Alpine presentó un nuevo diseño para su monoplaza, con guiños a la Argentina y hasta la presencia de Neymar en el video oficial.

El cambio no solo será para Austin. El look también se mantiene en México y Brasil, donde casi todos anticipan que podría llegar la gran noticia: la continuidad del argentino en el equipo para 2026.

El detalle que más llamó la atención fue el casco del pilarense, con un diseño que recuerda al de Rubens Barrichello. También se lo vio acompañado por su representante en la presentación, otro indicio de que algo se cocina.

El nuevo director del equipo, Steve Nielsen, lo dejó picando después del GP de Singapur: “En dos o tres carreras tomaremos una decisión”. Según trascendió, el anuncio podría hacerse en San Pablo, en medio del calor sudamericano y una marea de banderas celestes y blancas.

Colapinto correrá este fin de semana en Austin, luego irá a México y cerrará la gira americana en Brasil el 9 de noviembre. Si logra sumar puntos en alguna de las próximas fechas, el anuncio de su continuidad podría ser un hecho.