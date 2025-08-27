¡Siete años de pasión! El Museo del Deporte del Kempes despliega su historia

El próximo viernes 29 de agosto, el Museo Provincial del Deporte festeja el séptimo aniversario de su creación. Ubicado en el estadio Mario Alberto Kempes, este espacio celebra con una muestra especial de objetos históricos. La particularidad de esta exposición es que, además de la muestra estable, se podrán visitar los dos vestuarios del estadio, que se transformarán en salas donde se desplegarán las colecciones.

La exposición, que destaca por incluir camisetas emblemáticas, trofeos y colecciones particulares vinculadas a los clubes más tradicionales y representativos de Córdoba, es posible gracias a la colaboración de destacadas instituciones deportivas y coleccionistas privados.

La jornada promete una experiencia completa para los visitantes, quienes podrán disfrutar del recorrido habitual por las salas del museo, además de acceder al campo de juego y al sector de competición del estadio. La entrada es libre y gratuita, y para que todos puedan participar de esta celebración, el museo extenderá su horario, abriendo sus puertas de 10 a 18 horas de corrido.

Conocido afectuosamente como el “Museo del Kempes” por la mayoría de sus visitantes, este importante espacio se inauguró el 30 de agosto de 2018. Desde entonces se ha consolidado como un componente fundamental del patrimonio de los cordobeses, atrayendo a público no solo de diferentes puntos de la provincia, sino también del país y de otras partes del mundo. Su principal misión es la recuperación de la memoria colectiva vinculada al deporte, buscando rescatar los ejemplos, virtudes y actitudes de aquellos deportistas que, a través del sacrificio y la superación, forjaron un camino de logros.

El objetivo final del Museo Provincial del Deporte es generar un contacto y una experiencia sensorial con el pasado y el presente deportivo, con la finalidad de reflejar, preservar y compartir la rica y apasionante historia del deporte cordobés.