Orlando City se impuso por 4-1 a Inter Miami en el denominado Clásico del Sol, correspondiente a la fase regular de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS). El encuentro se disputó en el Inter&Co Stadium y fue transmitido exclusivamente por el servicio MLS Season Pass de Apple TV+.

El equipo local abrió el marcador al minuto de juego con un gol del colombiano Luis Muriel, tras una asistencia del argentino Martín Ojeda. Sin embargo, la igualdad llegó rápidamente: Yannick Bright anotó de volea luego de una jugada que inició Rodrigo De Paul, quien hizo su debut en la liga estadounidense.

En la segunda mitad, Orlando volvió a golpear temprano. A los cuatro minutos, Muriel marcó su segundo gol de la noche, y más tarde Ojeda amplió la ventaja con un remate cruzado. En el tramo final, el croata Marco Pasalic selló el 4-1 definitivo.

En Inter Miami, que no contó con Lionel Messi por lesión, fueron titulares Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y Oscar Ustari. Con este resultado, Orlando City suma 44 puntos y se ubica cuarto en la conferencia, mientras que las Garzas permanecen sextas con 42, aunque con tres partidos menos disputados.