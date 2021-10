¡Teléfono para Koeman! Suárez y un festejo muy particular

"Koeman me llamó y me dijo que no contaba conmigo. Fue duro por la forma en que se me despreció", contó Luis Suárez a inicios de este año y este sábado tuvo, sin reconocerlo, una especie de revancha ya que luego de marcar el segundo gol del Atlético Madrid el uruguayo simuló tener un teléfono en su mano y miró a las gradas, justo donde estaba el técnico del Barcelona.

Luego del partido fue consultado al respecto y con una sonrisa pícara expresó: "Fue para la gente que sabe que tengo el mismo número y que todavía sigo usando el teléfono. si él lo quiere tomar a pecho... Ya he quedado con mis hijos, que era una broma que iba a hacer". Sus dichos dieron la vuelta al mundo pero, de igual manera, se reconoció como un "culé más".