La causa contra Diego García, el volante que llegó a Talleres en medio de su salida de Estudiantes por la imputado por abuso sexual con acceso carnal por parte de una joven en La Plata, continúa.

Es el único imputado por estos hechos. Se tramita en la Unidad Funcional de Investigaciones Nº 15 de La Plata a cargo de María Cecilia Corfield. Vale recordar que la victima es una joven de 21 años, jugadora de hockey en el club y ex socia.

Según la investigación, el abuso sexual se produjo el 26 de febrero del 2021, en una fiesta donde estuvieron jugadores de Estudiantes de La Plata en una casa del barrio El Rodeo. La joven habría sido metida en el baño, golpeada y después violada.

En diálogo con Cba24n, el abogado de la querella Ricardo Callabá, dio detalles del avance y adelantó que el día lunes se realizó la pericia psicológica a la denunciante y mañana a las 9, tras el partido con Bragantino por Copa Sudamericana, el jugador deberá presentarse para someterse a la misma pericia.

"La pericia llegará a la Fiscalía la semana que viene, por lo cual en ese momento se sabrá si se le aplicará la prisión preventiva o se tomará la decisión de mantenerlo en libertad hasta el juicio oral", expresó. La querella quiere que se aplique la prisión preventiva.

"La fiscal no la aplica por considerar que no habría riesgo de entorpecimiento del proceso, cuando en realidad por un delito de esta naturaleza el riesgo procesal está implícito en la pena en expectativa, por lo cual cualquier ciudadano de a pie estaría detenido. La fiscal no tiene ninguna duda que el delito existió, por lo cual más indignación de la victima, su familia y las activistas feministas", puntualizó.

Para el letrado ante estos procesos por estos delitos, cualquiera estaría con prisión preventiva, pero no ocurre con García: "Esto es una muestra de los privilegios que se aplican a los futbolistas y políticos cuando están involucrados en estos delitos".

Desde la defensa en caso que la fiscal no dicte la detención del imputado, acudirán al fiscal general que revea la situación e intervenga en la solicitud y "la haga entrar en razón a la fiscal".