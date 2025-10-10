“Un DT de la vida”: el emotivo homenaje de la AFA a Miguel Ángel Russo

El fútbol argentino continúa despidiendo con emoción a Miguel Ángel Russo, quien falleció a los 69 años, dejando una huella imborrable en cada club donde trabajó. En las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió en sus redes sociales un video homenaje bajo el título “Miguelo, un DT de la vida”, que rápidamente conmovió a hinchas y protagonistas del deporte.

El material reúne momentos destacados de su carrera, tanto como jugador como entrenador, acompañados por una narración que lo define como “un maestro” capaz de afrontar los desafíos que la vida le presentó con serenidad y fortaleza. Entre las frases más recordadas del video se destaca: “Nos enseñó que la mejor manera de marcar a otro es con el ejemplo; que los equipos son familias y los jugadores, como hijos; que no podemos esperar que la vida se vaya al entretiempo para disfrutar cada minuto del partido”.

La AFA, además, dispuso que en todos los encuentros de la fecha del fútbol argentino se realice un minuto de silencio en su memoria, medida que también fue acompañada por la selección argentina, que detuvo su entrenamiento para rendirle tributo.

El presidente Claudio Tapia solicitó ante la FIFA el uso del brazalete negro durante el amistoso ante Venezuela, como parte del reconocimiento institucional hacia un referente del fútbol nacional.

Miguel Ángel Russo fue despedido este jueves en un emotivo adiós en La Bombonera, donde hinchas, jugadores y colegas se reunieron para rendir homenaje al técnico que dejó una marca imborrable en Boca Juniors, Rosario Central y en todo el fútbol argentino. El video de la AFA lo resume con una frase que ya quedó en la memoria colectiva: “Cuando el referí pitó el final, nos miramos y dijimos: se ganó, se ganó el cielo por goleada”.