Ronaldo Koeman apenas asumió su cargo de entrenador en Barcelona resolvió marginar a Luis Suárez del plantel de Barcelona. En el primer partido de entrenamiento realizado este último fin de semana ante Nastíc, Suárez no fue convocado.

En las últimas horas, trascendieron dos versiones. Una oficial, que llegó desde Italia, impulsada por Fabio Paratici, Director Deportivo de Juventus, quien consideró el pase de "Lucho" como una "opción imposible", y la otra, generada por el diario Mundo Deportivo, que especula con el interés de su compatriota, Edinson Cavani, de jugar en Barcelona para lo cual habría establecido contactos a travbés de personas de su confianza.

Sobre lo primero, se supo además que Pavel Nedved, vicepresidente de la entidad italiana, le llamó por teléfono a Suárez para decirle que lo seguían teniendo en cuenta y que seguía siendo una alternativa para reforzar el ataque.

En el caso de Cavani, mantuvo conversaciones con Atlético Madrid pero no llegó a un acuerdo. Desde el punto de vista económico el club catalán no debería pagar ningún monto por su pase, pero sí por su contrato, que no tendría la envergadura del que vincula a Suárez al Barsa hasta junio de 2021.