El exfutbolista Flávio Donizete confesó que vendió su medalla de campeón del mundo , conseguida con el Sao Paulo en 2005, para obtener cocaína.

En entrevista a Globoesporte, quien fuera zaguero afirmó que, cinco años después de aquel histórico título (y en donde su equipo venció al Liverpool en la Final), empezó su adicción a la cocaína, misma que lo llevó por un rumbo insostenible.

"Después de conocer la maldita cocaína, vendí la medalla para poder usar drogas. La vendí por 7 mil reales. Luego llegó el dinero y casi todo fue usado en cocaína. El primer golpe fue mil reales de cocaína. La gasté en dos días. Cuanto más dinero tenía, más drogas quería", afirmó.

El ya retirado Donizete relató que, en realidad, no debía formar parte del equipo que viajó a Japón en aquel 2005, todo fue de último minuto.

"No estaba registrado. Hicimos un último entrenamiento y me iban a prestar. Pero, el último día, Alex Bruno se lesionó en el tobillo. Ya estaba en la entrada del centro de entrenamiento cuando me pidieron que regresara y me dijeron que iba a viajar".

"Estaba muy feliz, tomé la maleta, me fui a casa y al día siguiente me fui de viaje. ¡Era de clase ejecutiva! Era un avión de dos pisos. Y fui. Llegué sin registrarme, comencé a entrenar con personas en Japón y Alex Bruno se recuperó, pero para mí, el solo hecho de estar allí ya era bueno. Y en la víspera de nuestro debut, Leandro Bonfim se lesionó la ingle y como solo había uno más, que era yo, me inscribieron", dijo Donizete quien también comentó lo que sufrió con las drogas.

"Y fueron 13 años de adicción a la cocaína. Esta enfermedad es lenta, progresiva, incurable y fatal. Casi me muero", concluyó Flávio, retirado recién en 2019.