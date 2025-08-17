“Vos me querés echar”: el tenso momento de Vaccari con la prensa

Independiente sigue atravesando un momento complicado. En la noche del sábado, el equipo de Julio Vaccari perdió 2-1 ante Vélez en el Estadio José Amalfitani, por la décima fecha del Torneo Clausura, y se mantiene en el último puesto de la Zona B.

El primer gol del encuentro llegó a los 35 minutos del primer tiempo, cuando Dilan Godoy convirtió un penal cometido por Kevin Lomónaco, quien fue expulsado. En el complemento, a los 31’, Felipe Loyola igualó también desde los doce pasos, pero la victoria finalmente se quedó en Liniers gracias a Braian Romero, quien anotó de penal a los 39’.

El partido estuvo marcado por la fricción y la participación del árbitro Leandro Rey Hilfer y del VAR en varias decisiones clave.

Tras el encuentro, en la rueda de prensa, Vaccari protagonizó un tenso cruce con los periodistas. Al ser consultado sobre la situación del club y la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile, el entrenador respondió con ironía y cuestionó la interpretación de la pregunta: “¿Pero vos qué consideras? ¿Qué me tengo que ir?”. Luego agregó: “Tengo contrato hasta fines de diciembre. Hasta ese día voy a ser el técnico de Independiente. Tengo la fuerza, las ganas y el deseo de estar en esta institución”.

Vaccari también destacó la importancia de los resultados de cara al partido del miércoles: “En el fútbol mandan los resultados. Hay que ganar. No sirve de nada todo lo otro”.

La derrota ante Vélez refleja la complicada situación de Independiente en el Torneo Clausura y la presión que enfrenta el cuerpo técnico de cara a los compromisos locales e internacionales.