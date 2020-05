La carrera como entrenador de Marcelo Gallardo no deja de crecer y recibe elogios desde todas partes.

En este caso fue por parte de un colega y ex dirigido suyo en su primera experiencia como DT en Nacional de Montevideo.

Alexander Medina, hoy DT de Talleres de Córdoba, recordó una historia junto al Muñeco que lo marcó.

“Yo tenía una lesión en el gemelo y no me podía recuperar. Estaba fastidiado, veía que el tiempo pasaba y yo no podía recuperarme. Llevaba un mes y pico con ese problema. Un día se acercó Gallardo y me dijo: ‘No hagas locuras y recuperate tranquilo. El clásico lo van a jugar vos y 10 más. Después no sé si jugarás algún otro partido’. Son cuestiones que marcan a un entrenador”, relató el Cacique.

"Me agarró en el momento justo y faltaba más de un mes para el clásico. Me sacó una mochila porque yo estaba desesperado y no encontraba mejoría. Comencé a quemar etapas. En el partido anterior me puso unos minutos y en el clásico fui titular, cuando en la semana no había parado el equipo”, agregó.

“Yo me preguntaba si cumpliría y si se acordaba de lo que me había dicho. Yo venía lesionado y él ya tenía una base de equipo. Llegó el viernes previo al clásico y me dijo que iba a jugar. Después cumplió con su palabra y no jugué más”, cerró Medina.