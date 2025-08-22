¿Vuelve el nueve?: el Talleres que piensa Carlos Tévez para visitar a Atlético Tucumán

Talleres visitará este sábado a las 20.00 a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro, con una única misión: traerse los tres puntos a Córdoba.

El equipo comandado por Carlos Tévez viene de empatar ante un rival directo como San Martín de San Juan, donde no pudo aprovechar la oportunidad de sacar ventaja respecto a los últimos de la tabla anual. La situación es límite: hoy el albiazul debería jugar un desempate ante Aldosivi para definir el segundo descenso de la Primera División.

El matador cosechó apenas 18 puntos en 21 partidos.

La sequía y el mal rendimiento de local encienden las alarmas. En lo que va del año, Talleres jugó 14 partidos en el Mario Alberto Kempes y solo ganó en dos ocasiones.

Para el encuentro ante Atlético Tucumán, el Apache patea el tablero y saca a jugadores que venían siendo parte de la columna vertebral del equipo. Uno de ellos es Matías Galarza, de bajo rendimiento ante el Verdinegro, que podría dejarle su lugar al ex Unión Joaquín Mosqueira o al juvenil Matías Gómez.

El dibujo táctico se mantendría: 4-2-3-1. El mediocampo y el ataque siguen sin funcionar. Valentín Depietri parece ser el único indiscutible, mientras que Rubén Botta y Luis Sequeira, titulares ante el Santo sanjuanino, no estarían desde el arranque en Tucumán. El DT evalúa devolver al equipo a Emanuel “Bebelo” Reynoso, y una de las grandes sorpresas podría ser el debut del mendocino de 17 años Ignacio Alastra por la banda izquierda.

En tanto, el extremo brasileño Rick Lima Morais también está en duda. Allí aparece la incógnita de si volverá al esquema un nueve de referencia. Nahuel Bustos, que sumó minutos ante San Martín, puede regresar a la titularidad, mientras que Federico Girotti iría al banco.

El probable once de Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Rodrigo Guth y Miguel Navarro; Matías Gómez o Joaquín Mosqueira, Juan Camilo Portilla; Rubén Botta o Ignacio Alastra, Reynoso o Sequeira, Depietri y Nahuel Bustos.

El equipo albiazul realizará su última práctica este viernes por la tarde y, luego del entrenamiento, la delegación partirá hacia Tucumán. El partido se disputará el sábado a las 20 en el Monumental José Fierro.