Una nueva edición de la Serie A se pone en marcha este sábado, con la expectativa de una temporada llena de emociones. El Napoli, último campeón de la liga, buscará defender el título que obtuvo en la última temporada. La primera fecha se extenderá durante todo el fin de semana, prometiendo grandes encuentros desde el inicio.

El cronograma de la primera fecha de la Serie A:

Sábado 23/8: La actividad sabatina comenzará con dos partidos simultáneos a las 13:30 (hora de Argentina):

El Napoli hará su debut como visitante frente al Sassuolo.

El Genoa recibirá al Lecce.

Unas horas más tarde, a partir de las 15:45 (hora de Argentina), se disputarán los otros dos encuentros del día:

El Milan será local ante el recién ascendido Cremonese.

La Roma enfrentará al Bologna, que destacó por ser uno de los equipos más regulares de la temporada pasada.

Domingo 24/8: La jornada dominical también contará con cuatro partidos importantes:

A las 13:30 (hora de Argentina) se enfrentarán Cagliari y Fiorentina, y Como contra Lazio.

A las 15:45 (hora de Argentina), la Juventus recibirá al Parma, que acaba de incorporar al exdefensor de Belgrano Mariano Troilo. La "Vecchia Signora" intentará recuperar el trono en Italia tras cinco años sin consagrarse campeón. Además, el Atalanta jugará contra Pisa.

Lunes 25/8: La primera fecha de la Serie A concluirá el lunes con los últimos dos encuentros:

A las 13:30 (hora de Argentina), el Udinese se medirá con el Hellas Verona.

A las 15:45 (hora de Argentina), el Inter de Milán, con Lautaro Martínez como una de sus grandes figuras, recibirá al Torino.

Un repaso por los últimos campeones y la búsqueda de la hegemonía: La última temporada de la Serie A tuvo un desenlace apasionante, con el Napoli coronándose campeón en la última fecha al sumar 82 puntos, uno más que el Inter de Milán. El Inter, a pesar de llegar a las instancias finales de todas las competiciones, "se quedó sin nafta" y no pudo levantar ningún título.

En lo que respecta a los últimos años, la Juventus protagonizó la mayor hegemonía en la historia de la Serie A, al quedarse con nueve títulos consecutivos entre 2012 y 2020. Sin embargo, a partir de ese momento la liga se volvió mucho más pareja: el Inter levantó el Scudetto en 2021 y 2024, el Milan lo consiguió en 2022 y el Napoli en 2023 y 2025.