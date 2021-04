Ramón Ábila desembarcó en el la MLS y en su presentación en el Minnesota United, el cordobés aprovechó para manifestar su disconformidad con su salida de Boca.

"Ser el 9 de Boca es lo mejor del mundo, no me molestaba ni sentía presión, me gustaba y encantaba, lo disfruté muchísimo. Es un privilegio y lo que he logrado trataré de ponerlo al servicio de este equipo", expresó al ser consultado.

El ex Instituto dejó en claro que nunca quiso irse: "No era mi intención salir de Boca. Con el tiempo las cosas se sabrán y saldrán a la luz, no hay apuro por eso".

Sin dar nombres el delantero sintió que no fue bien tratado en el Xeneize, donde tuvo que pelear el puesto con Franco Soldano, además de la recuperación de su operación que lo tuvo al margen.

Arabia Saudita, Nacional de Montevideo, fueron algunas de ofertas que recibió en su momento para dejar el equipo de Miguel Angel Russo.