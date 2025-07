"Ya no reconoce a nadie": el testimonio de Lemme sobre la salud de Carlos Bilardo

Carlos Salvador Bilardo, histórico entrenador de la Selección Argentina y campeón del mundo en 1986, atraviesa un delicado cuadro de salud. A los 87 años, se encuentra retirado de la vida pública y bajo cuidado constante, debido a un síndrome neurológico progresivo diagnosticado en 2017.

Se trata del síndrome de Hakim-Adams, también conocido como hidrocefalia de presión normal, una patología que afecta funciones cognitivas y motoras, común en adultos mayores. Entre los síntomas más característicos se encuentran el deterioro de la memoria, alteraciones en la marcha y pérdida de control urinario.

En una entrevista con Radio Villa Trinidad, Miguel Ángel Lemme, uno de sus colaboradores más cercanos durante su carrera, ofreció detalles sobre su situación actual:

“Carlos a mí no me reconoce, ya no reconoce a nadie. A veces, confunde a la hija con la esposa”, señaló.

Lemme mantiene el hábito de visitarlo tres veces por semana. Aunque reconoce que la situación lo afecta emocionalmente, aseguró que continuará acompañándolo:

“Yo dije que si no me reconocía más no iba a ir, pero no puedo dejarlo. Él no me soltó la mano nunca y yo no se la suelto ahora”.

La relación entre ambos se remonta a 1982, cuando compartieron trabajo en Estudiantes de La Plata. Desde entonces, Bilardo siempre contó con Lemme como uno de sus asistentes más cercanos, tanto en clubes como en la Selección.

“Voy, le hablo, le canto. Siempre le digo ‘Es el equipo del Narigón’. Lo abrazo y lo beso. Aunque no responda como antes, sigo estando”, contó con nostalgia el exayudante.

Bilardo reside en su departamento en el barrio porteño de Caballito, acompañado por su familia y amigos más íntimos. En los últimos años, también recibió la visita de exjugadores de la Selección de 1986 como Jorge Burruchaga, Oscar Ruggeri y Ricardo Giusti.

Pese a lo irreversible de su diagnóstico, su entorno intenta garantizarle la mejor calidad de vida posible, manteniendo presente el cariño y el reconocimiento por su trayectoria como jugador, entrenador y figura emblemática del fútbol argentino.