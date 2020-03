Fue una competencia de eSports (“videojuegos”, para los boomers), que en este caso usó como base el simulador de manejo F1 2019.

El argentino Rodrigo López, conocido por su usuario “KissTheDriver”, fue uno de los que logró bajar el tiempo de vuelta de Verstappen. Rodrigo nació en Chaco, tiene 26 años, es diseñador y hoy vive en la localidad bonaerense de Lanús. Autoblog lo entrevistó para conocer más detalles.

-¿En qué consistió el desafío de RedBull con el simulador de manejo?

-El desafío consistía en superar el tiempo de Max Verstappen (1:21.945) con el mismo auto, el mismo circuito, el mismo clima y hasta las mismas ruedas. El simulador se llama “F1 2019” (como el FIFA 2020 o el PES 2019), que está disponible para computadora, Playstation y otras consolas. RedBull publicó el desafío en sus redes a través de un video con el mejor tiempo de vuelta de Verstappen, en el circuito de Melbourne, cerrando la invitación al desafío con el mensaje: “¿Eres lo suficientemente rápido?” Desde ahí, no dudé en ponerme con el simulador, y empezar de a poco a probar mis tiempos.

-¿Qué simulador usás?

-Uso el Logitech G29, que es un volante digital con motor y viene con sus respectivos pedales. Está bueno aclarar que mi equipo no es nada astronómico, lo tengo hace ya unos años y hubo muchas veces que tuve que repararlo. Los que se dedican al SimRacing (competencias de simulador), se los ven en YouTube abrazados por tres pantallas curvas 4K, rodeados de maquinaria y accesorios súper geniales, que hacen la experiencia más inmersiva. Yo, con mi volante gama media y una pantalla, estoy más que bien, todos los accesorios adicionales que puedas agregar al equipo no te hacen más rápido en pista.

-¿Cuánto tiempo le dedicás al simulador?

-La verdad, no le dedico tanto como me gustaría. Generalmente no dispongo del tiempo para ponerme con el simulador y dar unas vueltas. Tampoco tengo un espacio dedicado donde está todo el simulador, ya preparado para correr. Lo mío es un desordenado cablerío para conectar cada vez que quiero dar unas vueltas. Cuando el volante no está en uso, lo guardo en un armario junto con los pedales. Sólo los fines de semana me tomo la tarea de armarlo sobre mi escritorio, donde trabajo. Me dedico al diseño y a terminar mis estudios, esto es un hobby que aparentemente tiene potencial. Este logro fue sin premeditar, en este momento estoy de “vacaciones”, aunque preparando un final para el mes que viene, desde mi casa. Es la razón por la cual pude romper el récord en menos de 24 horas de haberse publicado el desafío y en un día de semana.

-¿Cómo hiciste para superarlo?

-No fue nada fácil. Apenas me puse con el desafío de RedBull empecé a dar vueltas y vueltas en Melbourne. Aunque el juego te permite realizar ciertas configuraciones al auto, yo hice no hice ninguna. Es más: deshabilité las famosas ayudas virtuales que son el Control de Tracción, el Asistente de Trazado y el Asistente de Frenos. Se podría decir que era yo, mis manos y mis pies al volante. Estuve toda la tarde y noche del 10 de marzo, dando vueltas sin éxito. Lograba buenos tiempos, pero muy lejos de llegar a la marca de Verstappen. Terminé con los dedos entumecidos esa noche y con un tiempo de 1:22:137, es decir: 192 décimas de diferencia, que en la F-1 es un abismo de distancia. En la mañana del 11 de marzo me desperté ya recuperado de dedos y energías para volver a intentarlo. Casi bajaba los brazos en el momento que, extraordinariamente, me di cuenta que mi tiempo de vuelta de 1:22.137 del día anterior no había quedado registrado online en el juego, por un problema de conexión. Después de unos momentos de silencio frustrante, y al borde de abandonar todo, retomé sin muchos ánimos a volver a dar vueltas en Melbourne. La confianza fue volviendo de a poco, mi tiempo delta iba mejorando progresivamente, hasta que aparecieron todos mis sectores en verde (señal que estás marcando el mejor tiempo de vuelta), hasta que finalmente apareció el cartel de “¡Nuevo récord!”, venciendo el desafío. Todo quedó grabado y registrado en el juego, haciendo oficial la hazaña.

-¿Alguna vez corriste en la vida real?

-Sí, pero nada oficial ni en competencia. Una vez sola tuve una experiencia parecida a un Track Day en un circuito de aprendizaje en Tigre. Esa fue la única vez que estuve tras el volante y a alta velocidad en pista. Después sólo en karting, cuando mis amigos están de buen humor, ya que soy el único del círculo que insiste con los autos. En la calle soy muy responsable y respetuoso.

-¿Qué consejos les darías a los que quiere iniciarse en el SimRacing?

-Con una pantallita, una consola/computadora, un control y voluntad se puede entrar a este mundo digital. No es relevante tener el mejor volante. Fui testigo de competidores que marcan excelentes tiempos de vuelta con joystick y/o teclado. Mientras uno se sienta cómodo con sus controles y espacio funcionará. Eso sí, asegúrense de tener una buena conexión de internet en su casa, porque si tu logro no queda registrado, aunque hayas pasado la noche entera dando vueltas, ¡tu récord no existe!

-¿Te dedicarías de manera profesional al SimRacing?

-El simracing en Argentina es muy reciente y está surgiendo de a poco. Destaco a Facundo Dudulec que logró llegar a la final de Gran Turismo Sport y fue a representar a nuestro país con orgullo más allá del resultado (leer nota). Pero lo que vemos en YouTube es diferente a lo que se ve acá. Los simracers de afuera tienen patrocinadores muy importantes, que les brindan todo el equipo necesario. Hasta ahora no llegamos a ese punto. Hay excelentes pilotos en Argentina, y que este tipo de oportunidades surjan y estén disponibles para todo el mundo es un milagro de la actualidad. Ya hay y hubo muchos pilotos digitales que terminaron corriendo en competencias oficiales. El español Lucas Ordoñez empezó con el simulador hace unos años y ahora es un destacado piloto de la FIA con importantísimas victorias. Lo mismo está pasando con Igor Fraga, que acaba de salir campeón de Formula Toyota Racing Series, habiendo empezado a jugar online. Hasta ayer en mi mente me proyectaba como un diseñador, hoy superé el récord de Max Verstappen y estoy dentro de una vorágine de sentimientos. Consideraré cualquier oportunidad que se presente de correr a partir de ahora.

-¿Cuál es el secreto para progresar y bajar tiempos de vuelta?

-Practicar, no hay trucos ni fórmulas mágicas. Practicar con lo que sea, a tu manera, pero practicar. Ponerse en forma ayuda mucho en el volante, hacer ejercicio de brazos y piernas ayuda mucho a realizar las maniobras bruscas que hacen la diferencia de tiempos. Los accesorios y pantallas curvas 4K hacen la experiencia más inmersiva, pero sólo la práctica y la constancia te van a hacer más rápido que un piloto de Fórmula 1.

El tiempo de Rodrigo, en pantalla: “¡En tu cara, Max!”

Beating Verstappen record! @ Melbourne Formula 1 2020 #kissthedriver

