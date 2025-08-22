13 º Desafío Camino Real: aventura, historia y deporte en el corazón de Córdoba

La provincia de Córdoba se prepara para recibir la 13.ª edición del Desafío Camino Real – Rally Bike, una de las competencias más tradicionales del ciclismo cordobés. Con epicentro en Villa del Totoral, uno de los pueblos históricos más representativos del norte provincial, el evento se llevará a cabo el 30 y 31 de agosto. Esta propuesta única combina deporte, cultura y turismo, prometiendo una experiencia inolvidable. La presentación oficial de esta competencia, que une parajes históricos, tuvo lugar en la Sala de Conferencias del Polo Deportivo Kempes.

La competencia ofrecerá dos recorridos principales diseñados para distintos niveles de ciclistas:

Un circuito promocional de 40 kilómetros, ideal para quienes se inician en la disciplina.

Un recorrido principal de 80 kilómetros, que atravesará sectores emblemáticos del antiguo Camino Real, bordeando el dique de Las Peñas y conectando las localidades de Macha, Villa Tulumba y zonas rurales de Totoral.

Pensando en el futuro del deporte, la carrera también incluirá actividades para las infancias, con circuitos recreativos para niños y niñas, y una competencia Short Track que se realizará durante el sábado, en la previa de la carrera principal del domingo.

Durante la presentación, Mariano Reutemann, vocal de la Agencia Córdoba Deportes, destacó el "valor histórico y deportivo de la propuesta", afirmando que esta carrera "conecta el deporte con nuestra historia" y que desde la Agencia se sigue "promoviendo los eventos deportivos para que Córdoba siga siendo sede de grandes eventos". Subrayó, además, que la competencia "hermana el deporte y el turismo para disfrutar de los paisajes del norte cordobés". Por su parte, Cecilia Garay, intendenta de Villa del Totoral, resaltó el "impacto de la competencia en toda la región", indicando que "visibiliza no solo una actividad deportiva, sino a toda nuestra comunidad", ya que convoca a "corredores de toda la Argentina". La intendenta reafirmó el apoyo municipal, apostando al "aumento de la cantidad de niños y jóvenes hacia la iniciación del ciclismo".

Más allá de la competencia deportiva, la jornada se consolidará como un evento de encuentro, integración y desarrollo regional. Contará con una feria de emprendedores, espacios gastronómicos y actividades al aire libre para el disfrute de toda la familia. En la presentación participaron también Georgina Bardach, vocal de directorio de la Agencia Córdoba Deportes; Simón Soldano, secretario de Gobierno de Villa del Totoral; Paola Herrera Zambrano, directora de Turismo, Recreación y Deporte; y los organizadores de la carrera, Jorge Sufan y Luis Vázquez.

Las inscripciones ya están abiertas a través de las plataformas oficiales del evento, invitando a todos a ser parte de esta "experiencia inolvidable por el norte cordobés" que propone "pedalear entre historia, tradición y naturaleza".