UNIVERSITARIO, EN EL DUELO CORDOBÉS

En la Zona 2 del TDI A, resultó apasionante el duelo cordobés en Barrio Alberdi, entre Universitario y Jockey Club, que fue otro resultado con un punto de diferencia. Jockey impuso una interesante ventaja en el parcial (20-0), pero en el segundo capítulo, Universitario logró revertir la situación y quedó 31-25 arriba; ya en tiempo de descuento, selló el marcador el try de Marcelo Blanco.

Otro de los equipos que festejó y se mantiene en lo más alto de dicha zona, es Marista Rugby Club, que derrotó a Tucumán Rugby por 34-17, con 21 puntos de su apertura Bautista Filizzola. El conjunto mendocino tuvo una primera etapa implacable (24-3 arriba) y de esta forma sigue invicto en el certamen.

A continuación, la síntesis entre Universitario (Córdoba) y Jockey Club (Córdoba):

Universitario (Córdoba): 1 Ramiro Iglesias, 2 Conrado Iglesias y 3 Francisco Aguirre (Federico Gómez); 4 Enzo Ocampo y 5 Ramiro Granillo (Maximiliano Rivera); 6 Lorenzo Aramayo, 7 Iván Kunst (Ezequiel Bustos) y 8 Facundo Irico; 9 Agustín Pérez y 10 Agustín Altamirano; 11 Luciano Lampasona, 12 Joaquín Ameijeiras, 13 Joaquín Castillo (Francisco Aldonza), 14 Francisco Nuñez, y 15 Tomás Salva (Gregorio Fernández). Entrenador: Gastón Dunayevich.

Jockey de Córdoba: 1 Agustín Peralta (Genaro Merola), 2 Leandro Nassif (Ignacio Palomeque) y 3 Octavio Filippa (Francisco Etchegorry); 4 Efraín Elías y 5 Lautaro Ramírez (Santiago Toya); 6 Augusto Cugnini (Santiago Merlini), 7 Lázaro Cugat y 8 Francisco Toya (capitán); 9 Nicolás Viola (Marcelo Blanco) y 10 Pedro Yapur (Julián Viola); 11 Lucas Busdrago, 12 Julio Deheza, 13 Gonzalo Masin, 14 Agustín Segura (Matías Fisher) y 15 Felipe Mallía. Entrenador: Santiago Fernández.

Primer tiempo: 7m, penal de Felipe Mallía (JC); 9m try de Gonzalo Masin convertido por Mallía (JC); 27m, try de Julio Deheza convertido por Mallía (JC), y 40m, penal de Mallía (JC)

Resultado parcial: Universitario 0 vs Jockey de Córdoba 20.

Segundo tiempo: 5m, try de Ezequiel Bustos convertido Altamirano (U); 12m, try de Conrado Iglesias convertido por Altamirano (U); 23m try de Facundo Vergara convertido por Altamirano (U); 29m, try de Franciso Núñez convertido por Altamirano (U); 36m, try de Ignacio Palomeque (JC); 40m drop de Altamirano (U), 45m try de Marcelo Blanco (JC).

Amonestados: Enzo Ocampo, Facundo Irico (U), Francisco Toya (JCC)

Final: Universitario 31-30 Jockey de Córdoba

Cancha: Universitario (Alberdi)

Árbitro: Damián Schneider (Rosario).

LOS RESULTADOS DEL TDI A – fecha 2

Estos son los resultados de los encuentros correspondientes a la 2ª fecha del Torneo del Interior A:

Zona 1 CURNE 35 vs Urú Curé 32

Zona 1 Universitario (Tucumán) 27 vs Santa Fe RC 21

Zona 1 San Martín (Villa María) 25 vs Los Tarcos RC 26

Zona 1 CAE 38 vs Córdoba Athletic 29

Zona 2 Universitario de Córdoba 31 vs Jockey (Córdoba) 30

Zona 2 Jockey Club (Rosario) 20 vs Duendes RC 19

Zona 2 Marista RC 34 vs Tucumán Rugby 17

Zona 2 Old Lions RC 10 vs GER 25

EL ESTRENO DEL TORNEO DEL INTERIOR B

El arranque de la segunda categoría del Torneo del Interior también estuvo cargado de bastante adrenalina. En un duelo de candidatos, Huirapuca (Tucumán), que fue anfitrión en la cancha de Aguará Guazú, superó por la mínima diferencia a La Tablada (21-20). Los tucumanos lograron revertir un partido adverso con un try de Miguel Romero, a falta de cinco minutos para el epílofo.

Otro de los equipos que tuvo que batallar para quedarse con el triunfo fue Jockey Club de Salta, vencedor de Tucumán Lawn Tennis por 28-26, en otra intensa pulseada que se resolvió en los últimos instantes.

Estos son los resultados de los partidos de la jornada inaugural del Torneo del Interior B:

Zona 3 Tala RC 28 vs Natación y Gimnasia 22

Zona 3 Huirapuca 21 vs La Tablada 20

Zona 4 Mar del Plata Club 36 vs Sociedad Sportiva 17

Zona 4 Jockey Club (Salta) 28 vs Tucumán Lawn Tennis 26

Zona 5 Old Resian 29 vs Sporting (MdP) 40

Zona 5 Club Banco Mendoza (CPBM) 22 vs CRAI 36

Zona 6 Liceo RC 35 vs Aranduroga RC 22

Zona 6 Teqüe RC 19 vs Universitario de Rosario 36

ASÍ SIGUE EL CERTAMEN

Estos son los partidos correspondientes a la 3ª fecha del Torneo del Interior A, a disputarse el sábado 16 de septiembre:

Zona 1 Córdoba Athletic vs CURNE

Zona 1 Los Tarcos RC vs CAE (Paraná)

Zona 1 Santa Fe RC vs San Martín (Villa María)

Zona 1 Urú Curé vs Universitario (Tucumán)

Zona 2 Gimnasia y Esgrima de Rosario vs Universitario (Córdoba)

Zona 2 Tucumán Rugby Club vs Old Lions RC

Zona 2 Duendes RC vs Marista RC

Zona 2 Jockey Club (Córdoba) vs Jockey Club (Rosario)

Estos son los partidos correspondientes a la 2ª fecha del Torneo del Interior B, programados para el sábado 16 de septiembre:

Zona 3 La Tablada vs Tala RC

Zona 3 Huirapuca vs Natación y Gimnasia, en Aguará Guazú

Zona 4 Tucumán Lawn Tennis vs Mar del Plata

Zona 4 Jockey Club (Salta) vs Sociedad Sportiva (BB)

Zona 5 CRAI vs Old Resian RC

Zona 5 Banco Mendoza (CPBM) vs Sporting (Mar del Plata)

Zona 6 Universitario (Rosario) vs Liceo RC

Zona 6 Teqüe RC vs Aranduroga (Corrientes)