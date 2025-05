6h de Spa de WEC: "Pechito" López relegado por dificultades en su auto

La tercera ronda del calendario del Campeonato Mundial de Resistencia se corrió en Spa-Francorchamps y se desarrolló con dificultades en los autos de los pilotos argentinos, Nicolás Varrone y José María López, durante los primeros 90 minutos de las 6 horas de carrera.

El Lexus de Akkodis ASP Team con el cual corre el cordobés de Río Tercero, José María “Pechito” López al cumplirse 1h20m quedó detenido en la recta de Kemmel con el rumano Petru Umbrescu al volante, quien fue asistido por los auxiliares de pista para retirar el auto a un lugar seguro y poder retornar a boxes.

Ferrari sumó en Bélgica, su tercera victoria consecutiva en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA.

El Cavallino Rampante ha superado el desafío de un inspirado equipo Alpine y se ha impuesto en una apasionante carrera de seis horas.

Ante el record de público en 14 visitas en Spa, los 98.874 espectadores presenciaron una carrera que perdurará en la memoria. Aunque la hoja de resultados podría confirmar un doblete de Ferrari -el #51 se llevó la bandera a cuadros con sólo cuatro segundos de ventaja sobre el prototipo escarlata #50-, lo cierto es que las TotalEnergies 6 Horas de Spa-Francorchamps 2025 supusieron la primera ocasión de la temporada en la que la hegemonía de la marca italiana se vio realmente amenazada.

Uno de los aspectos más notables del resultado final fue el hecho de que el Hypercar ganador necesitó un importante trabajo de reparación después de que Antonio Giovinazzi se estrellara en la cima de Eau Rouge en su primera vuelta fuera de boxes durante la sesión FP2 del jueves, poniendo al trío #51 inmediatamente en la parte trasera. Sin embargo, en compañía de sus compañeros de equipo James Calado y Alessandro Pier Guidi, el italiano recompensó el trabajo de los mecánicos de Ferrari con un gran nivel.

El británico confesó haber sido conservador en su primer stint, cuidando sus neumáticos Michelin, antes de apretar y ceder el relevo a Giovinazzi, que mantuvo el ritmo. Pier Guidi tomó el mando durante el resto de la carrera, protagonizando algunas batallas épicas, sobre todo con Robin Frijns (BMW) y Mick Schumacher (Alpine), emocionando a los espectadores con una espectacular lucha a tres bandas en la quinta hora.

Al consumir menos combustible, la Ferrari #51 superó al coche #50 -el ganador de la pole position había liderado la mayor parte de la carrera- durante la siguiente fase de paradas en boxes, y aunque su táctica de repostaje corto significaba que tendría que parar de nuevo, para cuando lo hizo, Pier Guidi había acumulado suficiente margen para conservar el liderato, consolidando la primera victoria consecutiva para la misma tripulación en el FIA WEC desde 2023.

"Ha sido una carrera buena y divertida", reflexionó el italiano. "He tenido unas cuantas luchas divertidas con el Toyota y el Alpine, y mis stints se han pasado volando porque nunca he podido estar relajado dentro del auto; sobre todo hacia el final, he tenido que dar vueltas de clasificación para abrir una diferencia. El equipo ha hecho un trabajo increíble, sobre todo con la estrategia. En cierto modo, este resultado es una especie de revancha del año pasado en Spa, que fue bastante doloroso. Este año, estamos sonriendo".

"Quiero dar las gracias a mis compañeros de equipo y a los mecánicos, que hicieron un trabajo fantástico el jueves para recomponer el auto", añadió Giovinazzi. "No ha sido un buen comienzo de fin de semana, pero nos hemos recuperado bien. Si quieres ganar en el FIA WEC, tienes que estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, y creo que todos nos merecemos esto”.

No estaba tan claro si el coche #50 podría llegar a la bandera a cuadros sin tener que hacer una visita tardía a boxes, pero al final, Nicklas Nielsen se aferró al segundo puesto por menos de un segundo en el vehículo que comparte con Antonio Fuoco y Miguel Molina.

El podio de Hypercar lo completó el Alpine Endurance Team A424 nº 36 conducido por Schumacher, Jules Gounon y Frédéric Makowiecki.

Este último tenía una misión desde el principio, ya que pasó de la sexta posición de la grilla a la segunda, antes de que su compatriota Gounon le arrebatara audazmente el liderato a Molina en la carrera hacia Eau Rouge al principio de su stint.

Schumacher continuó con esa excelente forma, presionando a Nielsen hasta el final para asegurar el segundo podio consecutivo de Les Bleus y consolidar el buen comienzo del fabricante francés en 2025.

En el #8 de TOYOTA GAZOO Racing, Sébastien Buemi, Brendon Hartley y Ryō Hirakawa explotaron una estrategia alternativa para subir desde la 15° posición de la grilla hasta el cuarto lugar, mientras Cadillac logró su mejor resultado de la temporada hasta la fecha con el quinto y sexto lugar de los prototipos #12 y #38 Cadillac V-Series.R.

Ferrari venció a su viejo rival en el duelo de LMGT3

Dos leyendas de las carreras de GT se enfrentaron en la categoría LMGT3, en la que Ferrari y Ford reeditaron su clásico duelo de los años 60. En esta ocasión, fue la marca italiana la que se impuso.

Durante las primeras fases, Lexus parecía estar a punto de romper su mala racha en el FIA WEC, ya que Arnold Robin estableció una ventaja de diez segundos en el RC F LMGT3 del equipo Akkodis ASP, que partía desde la pole, pero una lenta parada en boxes del deportivo japonés lo hizo descender en la clasificación y, a partir de entonces, la tripulación del #78 nunca se recuperó del todo.

Esto llevó a VISTA AF Corse y a Proton Competition al centro de atención y a la lucha por el escalón más alto del podio. Tras alcanzar la cima de carrera, la Ferrari 296 LMGT3 nº 21 -compartido por Alessio Rovera, François Heriau y Simon Mann- consiguió imponerse en la escapada. El trío consiguió la primera victoria del equipo italiano en 2025, y la tercera en las últimas cinco carreras, por algo más de 40 segundos.

Menos de tres segundos separaban al Ford Mustang #88, a la Ferrari #54 y al Mustang #77 en la lucha por el subcampeonato, mientras que el intento de Aston Martin se vio frustrado por los incidentes y las inoportunas intervenciones del auto de seguridad.

La cuarta ronda de la temporada 2025 del FIA WEC, las legendarias 24 Horas de Le Mans en el norte de Francia, se celebrará del 11 al 15 de junio.