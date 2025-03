8 argentinos entre los 16 mejores del AAT Challenger edición Córdoba

Este miércoles, el Córdoba Lawn Tenis Club recibirá los primeros cruces de octavos, con ingreso libre y gratuito. A partir del jueves la entrada será con venta de ticket.

Juan Manuel Cerúndolo, Federico Coria, Lautaro Midón, Renzo Olivo, Gonzalo Villanueva y Santiago De La Fuente superaron, cada uno a su manera, la primera fase del tercer torneo Challenger jugado en el país en 2025 y se suman a Juan Pablo Ficovich, que lo había logrado el lunes. A los 7 argentinos se sumará Thiago Tirante o Bautista Torres, que estaban 6-4, 1-3 a favor de Tirante cuando se tuvo que detener el juego por falta de luz natural y continuará mañana, miércoles, en el segundo turno.

Cerúndolo, Coria, Midón y Villanueva corrieron desde atrás y tuvieron que dar vuelta el partido tras perder el primer set. Juan Manuel le ganó a Álvaro Guillén Meza (ECU) en un apasionante partido de muy alto nivel en la cancha 1 con gran marco de público.

El ecuatoriano estuvo 5-2 en el segundo set y desperdició dos match points, uno de ellos con un smash sobre la red que podía cerrar la historia pero quedó en la faja. Cerúndolo se recompuso y ganó 13 games de los siguientes 15 para imponerse 4-6, 7-5 y 6-2.

“Fue un partido durísimo porque él estaba jugando muy bien. A veces hay que tener un poco de suerte. Estuve match point abajo y pegó un smash que creo que si le pega 10 veces, erra una sola. Ahí tuve mucha suerte. Me mantuve, competí y físicamente estuve muy bien”, se sinceró el menor de los hermanos. Luego, el campeón del ATP 250 Córdoba Open 2021 confesó: “Sinceramente estaba muy enojado, ya lo veía perdido. Estaba pensando en que tenía que jugar el partido de dobles mañana y me quería ir a mi casa. Cuando erra ese smash volví mentalmente y dije: 'lo puedo ganar'”.

Federico Coria avanzó a los octavos de final del AAT Challenger Santander edición Córdoba al superar a Pedro Sakamoto (BRA) por 5-7, 6-3 y 6-3. Seguirá este miércoles contra Pedro Boscardin Dias (BRA).

En cuanto a Federico Coria, también arrancó con el pie izquierdo contra el brasileño Pedro Sakamoto y se apoyó en el público presente en la Cancha Central, que lo alentó para salir adelante y llevarse la victoria por 5-7, 6-3 y 6-3. “Estoy re contento de haberme mantenido en el partido porque la cancha era un horno”, comenzó diciendo sobre los más de 30° de sensación térmica que agobiaban a todos los presentes. “Estoy re contento porque hoy recibí mucho apoyo de un montón de gente e iba a ser una lástima si me tocaba irme tan rápido”, confesó.

El santafesino de 32 años es furor en YouTube con sus vlogs en primera persona durante los torneos, bajo el mote de La Mojarra. “Semana tras semana voy recibiendo demasiado cariño. No sé si merezco tanto. Vengo viviendo algo que se me fue de las manos porque no esperaba a esta altura de mi carrera recibir tanto apoyo. Me llena el corazón”, dijo. Por último, explicó su nueva relación laboral con Walter Grinovero, tras cortar con Andrés Schneiter a finales del 2024. “Arranqué con Wally y su grupo de trabajo, TennisMax. Es la primera vez que está conmigo y ya lo sumergí en el mundo de la Mojarra porque fue un ida y vuelta el partido”.

El primer preclasificado del AAT Challenger Santander edición Córdoba dio el primer paso. Thiago Monteiro (BRA) venció a Wilson Leite (BRA) por 6-2 y 7-6 (4).

Si de cansancio se habla, Lautaro Midón también es protagonista en la jornada. El correntino de 20 años ganó el M25 de Yerba Buena, que debió culminar el domingo pero por lluvias intermitentes en Tucumán terminó el lunes. “Llegué a Córdoba a las 10 de la noche. Tenía toda la ropa sucia así que me puse a lavar en el hotel. Hoy le pegué una vez, me gustaron las condiciones y en el partido cuando empecé a jugar me sentí muy cansado”, contó sobre el cotejo que le ganó a Joao Reis Da Silva (BRA) por 3-6, 6-4 y 6-1. Lo curioso fue que el primer set llevaba 45 minutos de juego con el score 2-0. Se jugaron 36 puntos en dos games.

Este miércoles continuará la acción del segundo Challenger organizado por la Asociación Argentina de Tenis en el año.

Se definirán los primeros cuartofinalistas de singles y dobles. Será el último día con ingreso gratuito al Córdoba Lawn Tenis Club.

Para asistir a partir del jueves se deberá comprar la entrada en suticket.com a partir de $6.000.

Resultados del día martes 4

[1] T. Monteiro (BRA) d [Q] W. Leite (BRA) 62 76(4)

[Q] P. Boscardin Dias (BRA) d A. Collarini (ARG) 36 64 54 Retired

[6] F. Coria (ARG) d P. Sakamoto (BRA) 57 63 63

M. Dellien (BOL) d [Alt] A. Lingua Lavallen (ARG) 64 75

[3] D. Galan (COL) d [Q] G. Justo (ARG) 62 62

[2] J. Cerundolo (ARG) d A. Guillen Meza (ECU) 46 75 62

[8] J. Varillas (PER) d G. Olivieri (ARG) 60 76(1)

[Q] S. De La Fuente (ARG) d [WC] J. Estevez (ARG) 64 61

E. Nava (USA) d [5] R. Burruchaga (ARG) 75 63

[Q] G. Villanueva (ARG) d M. Pucinelli De Almeida (BRA) 36 64 61

[Alt] L. Midon (ARG) d [Q] J. Reis Da Silva (BRA) 36 64 61

[Alt] R. Olivo (ARG) d [WC] M. Kestelboim (ARG) 62 46 60

Orden de juego miércoles 5

Cancha Central - start 10:00

[3] Daniel Elahi Galan (COL) vs Adolfo Daniel Vallejo (PAR)

Juan Bautista Torres (ARG) vs [4] [WC] Thiago Agustin Tirante (ARG) 46 31

Not Before 12:00

[Alt] Lautaro Midon (ARG) vs [7] Juan Pablo Ficovich (ARG)

Not Before 14:00

[Q] Pedro Boscardin Dias (BRA) vs [6] Federico Coria (ARG)

Andrea Collarini (ARG) / Renzo Olivo (ARG) vs Guillermo Duran (ARG) / Mariano Kestelboim (ARG)

Cancha 1 - start 10:00

[1] Jakob Schnaitter (GER) / Mark Wallner (GER) vs Boris Arias (BOL) / Federico Zeballos (BOL)

Followed By

[1] Thiago Monteiro (BRA) vs Gonzalo Bueno (PER)

Not Before 13:00

Cristian Rodriguez (COL) / Marcelo Zormann (BRA) vs [2] Marcelo Demoliner (BRA) / Gonzalo Escobar (ECU)

Followed By

After suitable rest - Juan Pablo Ficovich (ARG) / Adolfo Daniel Vallejo (PAR) vs [4] Fernando Romboli (BRA) / Matias Soto (CHI)

Cancha 3 - start 10:00

[WC] Sean Hess (ARG) / Alejo Lorenzo Lingua Lavallen (ARG) vs Conner Huertas del Pino (PER) / Arklon Huertas Del Pino Cordova (PER)

Luis Britto (BRA) / Daniel Dutra da Silva (BRA) vs Ignacio Carou (URU) / Juan Manuel Cerundolo (ARG)

Not Before 13:00

Alvaro Guillen Meza (ECU) / Dmitry Popko (KAZ) vs Leonardo Aboian (ARG) / Valerio Aboian (ARG)

[3] Karol Drzewiecki (POL) / Piotr Matuszewski (POL) vs [WC] Valentin Basel (ARG) / Franco Ribero (ARG)