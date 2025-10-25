891 y contando: Messi, con doblete, lidera el primer triunfo del Inter Miami en los cuartos de final de la MLS

La noche en el Chase Stadium de Fort Lauderdale tuvo un preludio dorado: Lionel Messi, cuya renovación de contrato hasta diciembre de 2028 se había confirmado días atrás, recibió la Bota de Oro por segundo año consecutivo, un reconocimiento al máximo anotador de la fase regular de la MLS. El astro argentino, quien convirtió 29 goles en 28 partidos y fue líder en asistencias con 19, se perfila como máximo candidato al Jugador Más Valioso (MVP) de la fase regular.

Minutos después de recibir el galardón, la acción comenzó con un Inter Miami que, si bien mostró el trabajo de Javier Mascherano en busca de equilibrio, sufrió distracciones en su línea defensiva. Nashville SC generó peligro, incluyendo una jugada a los diez minutos donde el canadiense Jacob Shaffelburg se aprovechó de las dudas de Noah Allen, pero se tropezó al momento de definir ante el arquero Rocco Ríos Novo.

Sin embargo, a los 19 minutos de la etapa inicial, la jerarquía de Messi se impuso. La "Pulga" se acerca a un nuevo número centenario y ya acumula 891 goles en su gloriosa carrera. El primer gol del partido nació de una recuperación en el mediocampo de Tadeo Allende, quien le quitó el balón a Daniel Lovitz. Luego, Rodrigo De Paul y Luis Suárez se combinaron con Messi, quien se arrojó hacia adelante para definir de cabeza ("en palomita") y marcar el 1-0.

A partir del gol, Inter Miami (que busca el primer título de su historia en la Major League Soccer) generó más daño que Nashville. Aunque el arquero Joe Willis le negó chances claras a Tadeo Allende y a Luis Suárez, el esfuerzo tuvo su recompensa. Allende marcó el segundo de cabeza, tras un centro preciso de Ian Fray, un gol que, según las fuentes, "apagó el partido" para la visita.

En tiempo de descuento, Messi convirtió el tercer tanto, aprovechando un blooper entre el arquero y el defensor. Sobre la última jugada, Hany Mukhtar selló el 3-1 definitivo con un "tiro libre fenomenal".

Con la victoria, el equipo de Mascherano toma ventaja en esta serie al mejor de tres partidos. El próximo compromiso será el sábado 1° de noviembre en el GEODIS Park, donde un triunfo le asegurará la clasificación a las semifinales de la Conferencia Este. En dicha instancia, Inter Miami enfrentaría al vencedor del cruce entre FC Cincinnati y Columbus Crew. En caso de un empate en el próximo encuentro, el pase se definirá mediante penales.