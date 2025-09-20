A los 11 años, Faustino Oro sueña con la norma de Gran Maestro

Faustino Oro, la gran promesa del ajedrez argentino de apenas 11 años, volvió a destacar en el Abierto Leyendas y Prodigios de Madrid. Este sábado sumó su cuarto triunfo consecutivo al imponerse con piezas blancas sobre el español Diego Macías, en una partida que se extendió por 37 movimientos.

Con este resultado, el porteño alcanzó los 4 puntos y pasó a comandar en soledad la tabla de posiciones, superando por medio punto al Gran Maestro Alan Pichot (3,5), argentino de nacimiento pero actualmente representante de España. Detrás se ubican el español José Cuenca y el peruano Julio Granda Zúñiga, ambos con 2,5 unidades.

El torneo reúne a figuras consagradas y jóvenes talentos, entre ellos los argentinos Lian Schnaider (14 años) y el propio Pichot (27), además del histórico Granda, considerado durante años el mejor jugador latinoamericano.

Oro, que cuenta con un ELO de 2464, se acerca a uno de sus grandes objetivos: lograr la primera de las tres normas necesarias para obtener el título de Gran Maestro, un desafío que podría alcanzar en esta misma competencia si encadena dos triunfos más.

Resultados de la cuarta ronda:

Pedro Martínez (Venezuela) 0 – Alan Pichot (España) 1

Julio Granda Zúñiga (Perú) 1 – Lu Miaoyi (China) 0

José Cuenca (España) 1 – David Larino (España) 0

Omar Almeida (Cuba) 0,5 – Lian Schnaider (Argentina) 0,5

Faustino Oro (Argentina) 1 – Diego Macías (España) 0

Principales posiciones: Oro 4; Pichot 3,5; Cuenca y Granda Zúñiga 2,5.