A los 45 años, José “Pepe” Sand vuelve al fútbol y lo hará en un club cordobés

El fútbol argentino suma una historia inesperada. José “Pepe” Sand, uno de los máximos goleadores de la era moderna, volverá a calzarse los botines a los 45 años. El correntino se incorporará a Argentino de Bell Ville, conjunto cordobés que debutará en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26.

La noticia fue confirmada por el propio club y por su entrenador, Gustavo Tomasa. La presentación del pase ya fue realizada ante la liga correspondiente y despertó entusiasmo entre los hinchas, que se preparan para vivir una temporada histórica.

Sand, ídolo indiscutido de Lanús, se había despedido del profesionalismo en noviembre de 2023, tras una carrera de más de dos décadas y 169 goles en 320 partidos. Sin embargo, su vínculo con el fútbol se mantuvo intacto: en el último año trabajó en las divisiones formativas del club granate y hasta participó en la Copa Potrero, el certamen amateur impulsado por Sergio “Kun” Agüero.

“Quiero estar de la línea de cal para adentro”, había reconocido recientemente, anticipando que su retiro no sería definitivo. Esa frase hoy cobra fuerza con su llegada al conjunto cordobés, que afrontará su primera experiencia en una competencia oficial de la Asociación del Fútbol Argentino.

Argentino de Bell Ville integrará la Zona 9 de la Región Centro, junto a Matienzo (Monte Buey), 9 de Julio (San Francisco) y Cultural Recreativo (Pascanas). El certamen se disputará con formato de ida y vuelta y contará con 17 zonas. Clasificarán a la siguiente instancia los dos primeros de cada grupo de cuatro equipos y los mejores ubicados de los restantes.

El regreso de Pepe Sand al verde césped no solo despierta nostalgia entre los fanáticos de Lanús, sino también orgullo en Córdoba, que vuelve a recibir a una figura emblemática del fútbol nacional.