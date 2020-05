Fue triunfo de Boca Juniors por 1 a 0 con gol de tiro libre de Rubén Suñé. Hasta ese entonces y durante mucho tiempo después los principales equipos del fútbol argentino no volvieron a enfrentarse en una final.

Esa vez fue en 1976, en el marco de un campeonato Nacional que los encontró frente a frente en el Cilíndro de Avellaneda, cancha de Racing Club.

La contienda se resolvió con ese disparo de Suñé, que adquirió cada vez más dimensión por las características de la definición y porque durante décadas no se encontraron registros fílmicos del histórico gol.

Uno de los protagonistas de aquel partido fue Roberto Mouzo, un referente xeneize de aquella época, a tal punto de convertirse en el jugador que más partidos disputó defendiendo la camiseta azul y amarilla.

El zaguero central contó que un coleccionista de Mendoza le hizo una tentadora oferta: 'Mirá, Roberto, me enteré que tenés la camiseta de la final Boca-River. Te la quiero comprar'. Y me ofreció 500 mil pesos", dijo en una nota con el programa con El Show de Boca

"Le dije no", reconoció el exdefensor. Y agregó: "La del primer tiempo la tuve y se la puse en el cajón a mi mujer antes de partir. Yo no cambio mi infancia y el fútbol que tuve la suerte de jugar, vivir, sentir cada partido, cada minuto. La camiseta la tengo, me la pidieron para el Museo de Boca y les dije que no".

Mouzo jugó 426 partidos entre 1971 y 1984, lapso en el que ganó seis títulos, entre ellos dos copas Libertadores de América, en 1977 y 1978 y una copa Intercontinental en 1977.

Foto: gentileza TyC Sports.