El tenista Novak Djokovic, número uno del ranking mundial de la ATP, fue objetivo de un frustrado plan para publicar imágenes suyas de contenido sexual y arruinar su reputación y su matrimonio, según asegura una modelo a una revista sensacionalista serbia.

La revista Mundo y Escándalo publica que la modelo Natalija Scekic recibió una oferta de un desconocido en Inglaterra para seducir al tenista y llevarlo a la cama en un apartamento, donde serían grabados con cámaras ocultas para publicar luego las imágenes, a cambio de 60.000 euros.

“Es cierto que un tipo me contactó. Lo conozco de la ciudad y lo consideraba un tipo serio. Conozco sus trabajos y estuvieron bien. Cuando me pidió una cita, pensé que era para un asunto comercial. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, vi que no tenía nada que ver con mi vida”, aseguró Natalija Scekic que finalmente no accedió a lo solicitado por esa persona.