A una semana del Mundial, gran resultado para Chiara Ferretti en Europa

La deportista del Club Náutico Córdoba no deja de ganar experiencia y tras su participación en los JJOO del año pasado en París, volvió a Europa para disputar una fecha del certamen doméstico en el IQ Foil Games de Kieler, Alemania.

Allí, en la categoría Senior, Chiara tuvo una gran performance y se ubicó en el 8º puesto de la clasificación de un total de 21 competidoras, siendo la cuarta mejor entre las menores de 23 años.

MUNDIAL EN DINAMARCA

Ferretti continuará su gira europea la semana próxima con su participación en una fecha mundial que se disputará en Aarhus, ciudad costera del este danés, desde el 4 al 11 de julio.

Allí, se enfrentará a las mejores exponentes en busca de otro buen resultado que le permita mantenerse en la elite del windsurf mundial.

Chiara en su cuenta de Instagram: “Después de 12 días de entrenamiento y competencia en Alemania, cierro esta experiencia feliz de haber entrado a la medal series, de haber quedado 3ª en Sub 21 y dentro del top 8 en la general. Fueron tres días desafiantes con mucho viento y uno de slalom intenso, donde cada regata exigió lo mejor de mí. Me llevo aprendizajes, momentos inolvidables y una enorme motivación para seguir creciendo.Gracias a quienes me acompañan desde cerca y desde lejos, y a todos los que hacen posible que siga cumpliendo este sueño”.