Abandono inesperado: Djokovic se retira de la semifinal del Abierto de Australia

Novak Djokovic no pudo completar su partido de semifinales del Abierto de Australia 2025, tras retirarse debido a una lesión que arrastraba desde su enfrentamiento con Carlos Alcaraz en los cuartos de final. El serbio, exnúmero 1 del mundo y diez veces campeón del Australian Open, perdió el primer set contra Alexander Zverev por 7-6(7-5) en una hora y 21 minutos de juego. Después de ese primer parcial, Djokovic decidió abandonar el encuentro, sabiendo que no podía continuar debido al dolor físico en su pierna izquierda.

Este retiro dejó a los miles de aficionados en el Rod Laver Arena sorprendidos y decepcionados, algunos de los cuales abuchearon al serbio al verlo abandonar la pista. Zverev, por su parte, expresó su solidaridad con Djokovic y pidió a los espectadores que no lo abuchearan, destacando la trayectoria y sacrificio del serbio en el tenis mundial.

Djokovic había mostrado signos de molestias en su pierna izquierda durante su victoria en cuartos de final ante Alcaraz, donde había sido atendido por el equipo médico. Tras esa victoria, el tenista optó por no entrenar el miércoles ni el jueves para evitar agravar su lesión. A pesar de la incomodidad, Djokovic había logrado disputar el primer set contra Zverev, aunque sin la frescura física de otros momentos.

En conferencia de prensa, Djokovic explicó que, incluso si hubiera ganado el primer set, no estaba seguro de haber podido continuar, ya que el dolor en su pierna empeoró con el paso del tiempo. “No me quedaba nada en el tanque”, declaró el serbio, quien también manifestó su frustración por no poder competir en su mejor nivel.

Zverev, quien avanza a su tercera final de Grand Slam, ahora buscará su primer título de esta categoría. En la final, se medirá con Jannik Sinner, quien derrotó a Ben Shelton por 7-6(2), 6-2 y 6-2 en la otra semifinal. Sinner, el actual número 1 del mundo, luchará por su primer Grand Slam en Melbourne.

Este retiro de Djokovic deja la incógnita sobre su recuperación y su futuro en los próximos torneos, incluido el torneo de Doha en febrero. Aunque sigue siendo una figura clave en el tenis mundial, el serbio enfrenta los desafíos físicos propios de un tenista de su trayectoria y edad.