Adrián Balboa recibió una dura sanción por su gesto contra el “Huevo” Acuña

El Comité de Disciplina de la Copa Argentina confirmó una sanción de tres partidos para el delantero Adrián Balboa, futbolista de Racing Club y exjugador de Belgrano de Córdoba, luego del incidente protagonizado con Marcos “Huevo” Acuña en el cierre del encuentro ante River Plate, disputado la semana pasada.

Durante los minutos finales del partido, un tumulto entre jugadores derivó en una reacción repudiable del atacante uruguayo, quien escupió en el rostro al futbolista del “Millonario”. La acción fue captada por las cámaras y rápidamente generó rechazo en redes sociales y entre los propios protagonistas del encuentro.

Tras la difusión de las imágenes, Balboa publicó un comunicado en sus redes personales en el que ofreció disculpas por lo ocurrido. “Mi comportamiento no refleja mis valores individuales, ni los del grupo que integro, ni los del club al que represento. Quiero pedir perdón a todos los que se hayan sentido ofendidos y me comprometo a que no volverá a pasar”, expresó el delantero.

La sanción, aplicada de oficio por la organización del certamen, deberá cumplirse en la próxima edición de la Copa Argentina, por lo que Balboa no podrá participar en las tres primeras fechas de la competencia.