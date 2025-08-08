Boca igualó 1-1 ante Racing en La Bombonera por la fecha 4 del Torneo Clausura.

Sin muchas oportunidades, la Academia supo capitalizar uno de los ataques y convirtió en un momento clave del segundo tiempo.

El xeneize, que había desaprovechado un mano a mano del uruguayo Miguel Merentiel a los 20 del segundo tiempo, encontró el empate tras un gran centro de Paredes que conectó Milton Giménez a los 88 minutos.

En un partido que tuvo más amarillas que chances claras, Boca intentó proponer el juego colectivo en los pies de Paredes que fue uno de los puntos altos del encuentro.

Sigue sin encontrar el rumbo. El xeneize llegó a 12 partidos sin conocer el triunfo y la situación de Miguel Ángel Russo parece estar en la cuerda floja.

Las peores series sin triunfos de los 5 grandes

Independiente 17 (2012)

San Lorenzo 16 (1976)

Racing 16 (1982)

Boca 12 (2025 )

River 11 (1905/ 1967 / 1998)

Datos del partido