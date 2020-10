Lo que ocurrió en la última fecha de la categoría KZ del Mundial de Karting, la cual tuvo lugar en el circuito de Lonato (Italia), fue realmente vergonzoso y dará la vuelta al mundo en los próximos días.

El piloto local Luca Corberi tuvo un acto de indisciplina total, poniendo en riesgo su vida y la del resto de los competidores y será gravemente sancionado, hablándose incluso de la imposibilidad de volver a conducir profesionalmente por el resto de su vida.

Un desafortunado toque con Paolo Ippolito lo dejó fuera de competencia, algo que no le cayó para nada bien. Su reacción fue realmente desafortunada y peligrosa: Corberi, ya fuera de su karting, tomó una pieza del mismo que se había roto y esperó durante una vuelta a Ippolito para lanzárselo y agredirlo cuando éste aún estaba corriendo.

En la zona de boxes, ambos pilotos se tomaron a golpes de puños, tuvieron que ser separados por el resto de los pilotos participantes en la competencia.

Karter Luca Corberi continues to vent his anger after the kart race. Somebody arrest this guy. (via @EstagiariodaF1) pic.twitter.com/R9Kuk2VI4G