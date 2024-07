Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes, se manifestó feliz por la medalla de oro conseguida este miércoles por el cordobés Jose “El Maligno” Torres Gil, finalista en la categoría Freestyle del BMX.

“Muy contento por Maligno, la verdad que que sea la primer medalla de la delegación argentina, medalla dorada, que sea un cordobés, estoy muy feliz. Hace de 2004 que no teníamos medalla de oro de Atenas 2004, así que la verdad que muy contento porque se lo merece. Es un chico que se sacrifica mucho, muy humilde, muy buena gente y la verdad que estoy feliz por él, por todos sus familiares, por supuesto que su cuerpo técnico y su entrenador es lo que hacen que hacen parte del equipo también”, manifestó, en diálogo con Radio Universidad.

Al ser consultado sobre qué se siente en momentos así, vividos por el funcionario en su carrera como tenista, sostuvo que “uno por ahí no toma en el momento conciencia de lo que ha logrado. Yo creo que a medida que vayan pasando los minutos, las horas, los días, va a tomar nuevamente conciencia de lo que de lo que logró, de que está en la historia del deporte argentino -que son muy pocos los que han podido lograr una medalla de oro-. Aparte es la experiencia es el primer juego olímpico de esta disciplina y que él sea el campeón, el medallista de oro…(…)La verdad que el deportista empieza a tomar conciencia a medida que van pasando los días. Imaginate que hoy debe tener el teléfono explotado: que mensajes, que notas…”, sostuvo Calleri.

El funcionario recordó que en 2019, Mariano Schiaretti -hijo del ex gobernador Juan Schiaretti- comenzó con el programa Córdoba X y en ese marco se construyó la primer pista en la provincia. “Según me indicó, es la mejor pista a nivel Argentina y una de las mejores de Sudamérica, y está en Córdoba. Yo creo que en el desarrollo de un deportista, no solamente tiene que tener sus condiciones naturales, el apoyo de la familia, sino también infraestructura y la verdad que Córdoba, como le decimos Córdoba cuna de Campeones, yo creo que tiene que ir de la mano de un montón de cosas, que el Estado tiene que ser una herramienta para que el deportista se desarrolle y yo creo que hace más de 20 años que el deporte en Córdoba es política de Estado”, indicó Calleri.

Y agregó: “yo creo que que tiene que haber un mix y el Estado tiene que estar acompañado con infraestructura”.

El funcionario recordó que antes de que “El Maligno” Torres Gil se fuera a los Juegos Olímpicos, estuvo charlando con él y le preguntó sobre los costos que tiene un deporte como el BMX “y a ese nivel profesional los costos de su herramienta de trabajo que vendría a ser la bicicleta y su cuerpo también, tiene un costo muy importante”.

Y contó que “ siempre le dije que la agencia Córdoba Deportes para lo que él necesite siempre vamos a estar presentes a nivel infraestructura, a nivel de apoyo como se lo digo todos los deportistas que necesiten poder cumplir un sueño; poder participar de un Mundial, de un Panamericano, lo que sea, vamos a estar presentes, porque uno estuvo también de ese lado y sabe el esfuerzo que hace la familia, que hace todo su entorno para poder desarrollarse, cumplir sus sueños y sus objetivos, y nosotros como Estado tenemos que estar, y más cuando uno ya ha estado en ese lugar, lo entiende y tenemos que estar apoyándolo en todo sentido a nivel infraestructura, a nivel logística, a lo que necesite tenemos que estar presente”, concluyó el ex tenista.

