Agustín Gil está clasificado a los Panamericanos y representará al país en la categoría 81 kg.

La clasificación a los Juegos Panamericanos llegó con su triunfo en los Juegos Panamericanos Junior en Cali - Valle (Colombia) 2021, tras vencer al brasilero Marcos Soares Dos Santos y obtener la presea dorada.

Además, como preparación a Santiago 2023, Agustín Gil participó en diferentes competencias panamericanas como el Open Panamericano de Guayaquil (Ecuador). Allí obtuvo la medalla dorada, logrando el objetivo de sumar puntos y quedar en lo más alto de la tabla, para tener una pequeña ventaja a la hora del sorteo en Chile.

Recordando sus inicios en la disciplina, Agustín expresó: “arranqué a los 4 años por recomendación médica, por una tendencia al sobrepeso. Mi primera competencia a nivel internacional fue en el 2015 y desde ese entonces estoy en la selección nacional. Estuve en la sub 15, sub 18, pasé por sub 21 y ahora en mayores.”

Enfocado en el próximo desafío, también afirma: “en el judo, al ser un deporte individual, la responsabilidad es toda tuya. Te subís solo al tatami y todo el trabajo que estuviste haciendo, se ve volcado en 4 minutos de lucha con el rival. El judo depende mucho del momento, de los días previos, cómo te levantás incluso el mismo día.”

Las competencias de judo, tanto femeninas como masculinas, serán del 28 al 31 de octubre.