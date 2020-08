Luego de lo que fue la ronda de testeos a la que se sometieron los futbolistas de Vélez, en el club conocieron la noticia de que tienen, al menos, dos futbolistas infectados con coronavirus dentro del plantel.

Si bien no trascendieron los nombres, lo cierto es que ambos son parte del plantel profesional y no son juveniles. Además, uno de ellos no asistió a la ronda de testeos esta mañana porque ya tenía un análisis positivo desde hace una semana.