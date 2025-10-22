Alarma en Inter Miami: Messi no se entrenó antes del inicio de los playoffs

A pocos días del comienzo de los playoffs de la Major League Soccer (MLS), Inter Miami encendió las alarmas por la ausencia de Lionel Messi en la última práctica del equipo. El rosarino no participó del entrenamiento del martes por una molestia en la zona lumbar y continúa bajo tratamiento médico.

El cuerpo técnico, encabezado por Gerardo Martino, se mostró cauto pero optimista respecto a su evolución. Si bien aún no hay una fecha confirmada para su regreso, se espera que el capitán retome los trabajos con el plantel en los próximos días, con la intención de llegar al primer duelo ante Nashville.

Messi, reciente ganador de la Bota de Oro de la MLS con 29 goles en la temporada, viene de una seguidilla intensa de partidos. En apenas una semana disputó tres encuentros completos: dos con Inter Miami (ante Atlanta United y Nashville) y uno con la Selección Argentina frente a Puerto Rico.

El astro argentino también fue elegido mejor jugador del mes de octubre, tras registrar cinco goles y cinco asistencias en tres presentaciones. Sus actuaciones fueron determinantes para que el conjunto de Florida asegurara su clasificación a los playoffs.

Inter Miami enfrentará a Nashville en una serie al mejor de tres partidos:

Primer encuentro: viernes 24 de octubre a las 21 (hora argentina)

Segundo encuentro: sábado 1 de noviembre a las 20.30

Tercer partido (si es necesario): viernes 8 de noviembre, con horario a confirmar.

Por su parte, los playoffs de la MLS se extenderán desde el 24 de octubre hasta el 6 de diciembre, cuando se dispute la final por la MLS Cup 2025.