Exequiel Palacios deberá pasar por el quirófano tras la lesión que sufrió este viernes en el partido entre Bayer Leverkusen y Eintracht Frankfurt. El volante de 26 años padeció una lesión miotendinosa en el aductor derecho y estará al menos cuatro meses afuera de las canchas.

La noticia encendió las alarmas en la Selección Argentina. El “Tucu” no podrá estar en la próxima gira por Estados Unidos, ni en los compromisos que la Scaloneta tiene previstos. Su regreso recién se daría en 2026, un dato que genera preocupación de cara al Mundial.

El tucumano abandonó el campo de juego en el primer tiempo y este sábado el club alemán confirmó el parte médico que obliga a la cirugía. La recuperación lo marginará de todo lo que resta del año y, en caso de alguna complicación, podría comprometer su presencia en la Copa del Mundo.

Lo que viene para la Selección

La agenda albiceleste continuará en octubre con dos amistosos en Estados Unidos: ante Venezuela y Puerto Rico, el 13/10 en Chicago. En noviembre será el turno de una gira por Angola e India.

El 2026 abrirá con la Finalissima frente a España en marzo, más un amistoso extra. En junio llegarán los últimos duelos preparatorios antes del gran objetivo: el debut en el Mundial, programado para el 11 de junio.