El tenista español Carlos Alcaraz avanzó este martes a los cuartos de final del US Open, cuarto y último torneo de Grand Slam del año que se juega en Nueva York, tras imponerse sobre el croata Marin Cilic por 6-4, 3-6, 6-4, 4-6 y 6-3.



Alcaraz, de 19 años y cuarto en el ranking mundial de la ATP, se impuso sobre Cilic (17) en un maratónico partido que se extendió durante tres horas y 56 minutos, y quiere adueñarse del torneo y del número uno del ranking que resignará el ruso Daniil Medvedev tras quedar afuera en octavos de final y no poder defender el título.



El español nacido en El Palmar, Murcia, jugará su próximo partido ante el italiano Jannik Sinner (13) y para alcanzar la cima del tenis masculino compite directamente con el noruego Casper Ruud.



Ruud (7), dos veces campeón del Argentina Open, en las ediciones de 2020 y 2022, jugará no antes de las 13 (hora de la Argentina) ante el italiano Matteo Berrettini (14) por un lugar en semifinales.



El otro partido de cuartos de final de la jornada lo animarán el ruso Karen Khachanov (31) y el australiano Nick Kyrgios (25).



En cuanto a la competencia directa por el número uno del ranking mundial, Alcaraz lo alcanzará si gana el US Open o si pierde la final contra alguien que no sea Ruud.

Por su parte, el noruego nacido en Oslo hace 23 años será número uno si alza el trofeo o si pierde el domingo la final ante alguien que no sea Alcaraz.



En el cuadro femenino, la gran favorita, la polaca Iga Swiatek (1), se instaló en cuartos de final tras imponerse sobre la alemana Jule Niemeier (108) por 2-6, 6-4 y 6-0, y jugará su próximo partido ante la estadounidense Jessica Pegula (8).



El US Open, que se juega en el complejo Billie Jean King Tennis Center, en barrio neoyorquino de Queen's, repartirá este año una cifra récord de premios entre ambos cuadros de ATP y WTA con una suma de 60.100.000 dólares.



Los campeones del abierto estadounidense, tanto en hombres como en damas, cobrarán 2.600.000 dólares, cifra superior a lo entregado por los otros tres "majors": el Abierto de Australia otorgó 2.071.064 dólares, Roland Garros 2.290.354 y Wimbledon 2.507.460 de la moneda estadounidense.