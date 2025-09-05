Alcaraz derrotó a Djokovic y se metió en la final del US Open

Carlos Alcaraz volvió a mostrar toda su potencia y jerarquía y se quedó con un partidazo. El español se quedó con el clásico generacional y le ganó a Novak Djokovic en semifinales del US Open 2025, 6-4, 7-6(4), 6-2. Fue un triunfo limpio y contundente, sin ceder un set.

El joven murciano, de 22 años impuso condiciones desde el arranque. En el segundo set tuvo un bajón: llegó a estar 0-3 abajo. Pero no se achicó. Lo dio vuelta y se impuso en el tie-break.

El cansancio fue clave y terminó perjudicando a Djokovic. Pidió atención médica al inicio del tercer set y le costó mantenerse firme. Alcaraz aprovechó y se llevó ese tramo con claridad, cerrando con un doble quiebre.

Con este triunfazo, Alcaraz aseguró su lugar en la final del último Grand Slam del año. Será su tercera definición consecutiva en un major y su segunda en el US Open.

Ahora resta saber su rival: podría ser Jannik Sinner, número uno del mundo, o el canadiense Félix Auger-Aliassime.

Djokovic, por su parte, otra vez se quedó en semifinales, como ya le había pasado esta temporada en Australia, Roland Garros y Wimbledon.