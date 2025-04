Alcaraz se convirtió en nuevo campeón del Master 1000 de Montecarlo

El tenista español Carlos Alcaraz se coronó campeón del ATP Master 1000 de Montecarlo tras imponerse este domingo por 3-6, 6-1 y 6-0 ante el italiano Lorenzo Musetti en una hora y treinta y seis minutos de juego.

Con este triunfo, el murciano de 21 años sumó 1000 puntos para el ranking mundial y volvió a situarse en la segunda posición, desplazando al alemán Alexander Zverev a la tercera colocación y recortándole 1400 unidades al número uno del mundo, Jannik Sinner.

Además, Alcaraz consiguió levantar su decimoctavo título y su sexto en torneos Master 1000 ATP.

Luego de un movido arranque en el que el oriundo de Carrara consiguió imponerse en el primer set, el español se repuso para traer paridad a la partida y quedarse con la segunda manga por 6-1, por lo que todo debía resolverse en el parcial definitivo.

Allí, no hubo dudas y el mismo prácticamente no existió. Musetti tuvo un accidentado cierre en el que se lesionó el psoas de la pierna derecha, pero por no querer abandonar y culminar el torneo de pie, terminó por sufrir un contundente 0-6.

Si bien pidió asistencia médica, de poco sirvió ya que al italiano se lo notaba desgastado y con grandes signos de molestias que le impedían poder competir de igual a igual ante un rival con una jerarquía impresionante.

Por su parte, luego de lo que fue la derrota en Indian Wells en semifinales ante Jack Draper (6°) y la temprana salida en el Master 1000 de Miami en la ronda de 64 ante el belga David Goffin (56°), Alcaraz pudo rectificarse y sumar un nuevo trofeo a su

vitrina.

Tras el triunfo, el español se consagró como el sexto tenista de su país en coronarse campeón del ATP de Montecarlo y se unió a un palmarés integrado por Sergi Bruguera (2), Juan Carlos Ferrero (2), Manolo Orantes, Carlos Moya y Rafa Nadal, líder histórico con once, la última en 2018.

"Hacía tiempo que no disfrutaba de una semana como ésta, fue un mes bastante complicado tras Miami, difícil gestionar lo que estaba pasado y enfocarme en el tenis. Ahora orgullo y contento", declaró Alcaraz.